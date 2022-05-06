Göçerlerin zorlu yolculuğu başladı Havaların ısınmasıyla birlikte göçerler Muş'un serin yaylalarına gelmeye başladı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geçimlerini hayvancılıkla sağlayan göçerler, havaların ısınmasıyla birlikte Muş'un serin yaylalarına gelmeye başladı.

Havaların ısınmasıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen göçerler, hayvanlarını otlatmak için serin havası, soğuk su kaynakları ve otlaklarıyla Muş’un verimli yaylalarını tercih ediyor. Hayvan yetiştiricilerinin yoğun olarak tercih ettiği yaylalar, şu sıralarda binlerce küçük ve büyükbaş hayvanın besin kaynağı oldu. Hayvanlarını serin ve verimli alanlarda otlatmak için Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt’ten günlerce süren uzun ve zorlu yolculuğun ardından Şenyayla bölgesindeki serin yaylalara ulaştıran göçerler, yılın yaklaşık 5 ayını burada geçirerek, peynir ve süt satışıyla geçimlerini sağlıyor.



“11 gündür yoldayız”

Yaklaşık bin koyunla Diyarbakır’dan Muş’a geldiklerini anlatan sürü çobanı Muharrem Erdenci, 11 günlük zorlu yolculuğun ardından hayvanları getirdiklerini söyledi. 5 aydan bu yana hayvanlara Diyarbakır’da baktıklarını ifade eden Erdenci, “Diyarbakır’dan hayvanlarımızı getirdik. 11 gündür yoldayız. Muş’a geldik. 5 ay Muş’ta kalıyoruz. Daha sonra tekrar Diyarbakır’a gideceğiz. Yaya olarak buraya geldik. Hayvanlarımız arasında yeni doğan kuzularımız var. Hayvancılık zorlu bir iş. Gece gündüz dışarıdayız. Yaylada kuzularımızı annelerinden ayırıp sağımlarını yapıyoruz. Koyun sahipleri elde ettikleri peyniri satıyor” dedi.



“Muş havası serin, suyu temiz ve hayvan için sağlıklı bir şehir”

Diyarbakır’da hava sıcaklığı arttığı için hayvanların gelişmediğini ve o nedenle Muş’u tercih ettiklerini belirten Erdenci, “Hayvanlarımızı yaylaya çıkardık. Muş’ta hayvanlar gelişiyor. Havası serin, suyu temiz ve hayvan için sağlıklı bir şehir. Yaylalar güzel. 4 ay gibi hayvanları burada sağıp peynirlerin satışını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Hayvanlarımıza 4 ay yaylada bakıyoruz”

Kış mevsimini Diyarbakır’da geçirdiklerini kaydeden besici Nedim Güler ise “Hava sıcak olunca Muş’a gelmek için yola çıktık. Uzun bir süredir yoldayız. Hava şartları değişebiliyor. Şu anda Muş’a bağlı Şenyayla’dayız. Havası soğuk, suyu soğuk ve hayvanın gelişmesi için iyi bir yer. Burada mandıralarla anlaşarak peynirlerimizi oralara veriyoruz” diye konuştu.

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