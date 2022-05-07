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Bulanık'ta ‘Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik’ etkinliği gerçekleştirildi

İHA

Bulanık'ta ‘Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik’ etkinliği gerçekleştirildi

– Muş’un Bulanık ilçesinde ‘Karayolu Trafik Haftası’ çerçevesinde ‘Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik’ etkinliği gerçekleştirildi.
Trafikte can ve mal güvenliğini korumak, toplumsal duyarlılığı artırmak için sürekli kampanyalar düzenleyen İçişleri Bakanlığı, “ Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” ana temalı yeni bir kampanyayı ülke genelinde başlattı. Trafik düzeni ve güvenliğinin; karayollarını kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığının ve paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde trafik güvenliğine olan katkılarının artırılması amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi günü ‘ Karayolu Trafik Güvenliği Günü’, takip eden hafta ise ‘Karayolu Trafik Haftası’ olarak kutlanıyor. Bu çerçevede ‘Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik’ mottosunun etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla Bulanık ilçesi zafer mahallesi BulanıkMalazgirt yolunda ve ülke genelinde saat 11:00’de eş zamanlı olarak etkinlik gerçekleşti. Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri ve Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik timleri ile birlikte karayolu trafik haftası ve karayolu trafik güvenliği günü ‘Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik’ uygulamaya basın mensupları katıldı.
Uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine emniyet kemeri takmanın önemini hatırlatarak, trafik kurallarını anlatıldı. Ekipler, çocuklara trafik önlüğü giydirilerek sürücülere yaya hakları hakkında bilgilendirme yaptılar.
Etkinlikte araçlar durdurularak trafik ekipleri yayalar ile birlikte karşıdan, karşıya geçiler.

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