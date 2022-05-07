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Malazgirt’te "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması

İHA

Malazgirt’te "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması

Muş’un Malazgirt ilçesinde 713 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.
713 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda Malazgirt İlçe Emniyet Amirliği ve Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe merkezindeki yaya geçitlerinde uygulama yapıldı. "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulamasına katılan ilçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, uygulama noktasında durdurulan araçlardaki sürücüleri "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" ile emniyete kemeri hakkında yapılan uygulamada yayalara ve sürücülere bilgi verilerek broşür dağıtıldı.
Kontrol noktasında araçlar durdurularak vatandaşların yolun karşısına güvenli geçişinin sağlandığı uygulamada, emniyet kemeri kontrolü yapıldı, sürücülere, yaya geçitlerindeki vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

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