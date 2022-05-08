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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldız anne, hayatını kendisi gibi kanser hastası 2 çocuğuna adadı

DHA

Yıldız anne, hayatını kendisi gibi kanser hastası 2 çocuğuna adadı


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)-MUŞ'ta kanser ile savaşan, ağabeyi ile kayınvalidesini de bu hastalıktan kaybeden 5 çocuk annesi Yıldız Aksu (43), hayatını kendisi gibi kanser olan 2 oğluna adadı. Kendisini çocukları için feda ettiğini söyleyen Aksu, "Elimden ne gelirse, çocuklarım için yapacağım. Kanser bizleri değil; biz kanseri yenmeyi istiyoruz. İnşallah çocuklarımla beraber kanseri yeneceğiz" dedi.
Eşi Mahmet Aksu ile 1996'da evlenen, 1 yıl sonra da ilk çocuğu Umut'u dünyaya getiren Yıldız Aksu; 1999'da Fadile'yi, 2001'de Yasin'i, 2002'de Fırat'ı ve son olarak 2005'te Muhammet Ali'yi doğurdu. 5 sağlıklı doğumun ardından 2007 yılında Yıldız Aksu, karın ağrısı, şişkinlik ve halsizlik şikayeti ile Muş Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yıldız'a, burada kolon kanseri tanısı konuldu. İlk sevk edildiği Elazığ'da 5 kez ameliyat geçiren Yıldız Aksu'nun tedavileri, ardından İstanbul ve İzmir'de de sürdü.
İKİ ÖLÜM ACISI YAŞADI
Daha sonra Saray Mahallesi'ndeki evine dönen Yıldız Aksu'nun bu kez kayınvalidesi mide kanseri oldu. Bakıma muhtaç kayınvalidesi ile ilgilenen ve bu süreçte kendi hastalığını bile unutan Yıldız Aksu, 2012 yılında ikinci şoku yaşadı. Bu kez oğlu Muhammed Ali'ye (17) lösemi teşhisi kondu. Gece-gündüz kayınvalidesi ve oğluna bakan Yıldız Aksu, 2021 yılında da hem kayınvalidesini hem de kendisi gibi kolon kanseri olan ağabeyini kaybetti. İki ölüm acısı yaşayan Yıldız Aksu, üçüncü kez acı haber aldı. Yıldız'ın oğlu Fırat'a (20) da 2021 yılında lenfoma teşhisi kondu.
'10 YIL BOYUNCA BAKTIM'
2007 yılında kolon kanseri olduğunu ve 5 kez ameliyat olduğunu dile getiren Yıldız Aksu, "1 yıl aradan sonra kayınvalidem mide kanserine yakalandı. Yaşlı ve bakıma muhtaç olduğundan ötürü, kendi hastalığımı bir yana bırakıp onunla ilgilenmeye başladım. Gerekli her şeyi yaptık. 105 yaşındaydı, yatalaktı ve 10 yıl boyunca bakımını yaptım" dedi.
Daha sonra oğlu Muhammed Ali'nin kanser olduğunu öğrendiklerini belirten Yıldız, "Oğlum da böyle olunca, hastalığımı unutup, kendimi evladım ve kayınvalideme adadım. Gerekli olan her şeylerini yaptım, her şeylerine koşmaya çalıştım. Uykusuz kaldım ama her şeylerini yapmaya çalıştım" diye konuştu.
'KENDİMİ ÇOCUKLARIMA FEDA EDİYORUM'
Kayınvalidesinin vefatından 1 ay sonra oğlu Fırat da kanser teşhisi konduğunu ifade eden Yıldız, şunları söyledi:
"Şimdi 2 oğlum için mücadele ediyorum, artık kendimi unuttum. Geceleri uyuyamıyorum, uykusuz kalıyorum. Kendimi çocuklarıma feda ediyorum, sonuna kadar da feda edeceğim. Elimden ne gelirse, çocuklarım için yapacağım. Kanser bizleri değil; biz kanseri yenmeyi istiyoruz. İnşallah çocuklarımla beraber kanseri yeneceğiz. Kanserle mücadele ediyoruz. Allah, büyük."
'EN BÜYÜK FEDAKARLIK ANNEMDEN'
Lenfoma ile mücadele eden Fırat Aksu ise "Bana lenfoma tanısı konuldu. Elazığ'a sevk ettiler ve ameliyat oldum. Annem, hep başımda durdu. En büyük destekçim oldu. Onun sayesinde ve destekleriyle bugünlere gelebildik. İnşallah bundan sonra daha da güzel olacak" dedi.
Lösemi ile savaşan Muhammed Ali de "10 yıllık tedavi sürecimde başta annem olmak üzere ağabeyim, babam ve ablam her zaman yanımda oldu. Benim için en büyük fedakarlığı annem gösterdi. Gecesini, gündüzüne katıyordu. Kendi hastalığını unutup, benim ve ağabeyim için büyük fedakarlık gösterdi. Göstermeye de devam ediyor. Annemin söylediği gibi, kanser bizi değil; biz kanseri yeneceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2022-05-08 11:36:29

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