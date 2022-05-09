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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma ekiplerinden köy okulu öğrencilerine trafik eğitimi

İHA

Jandarma ekiplerinden köy okulu öğrencilerine trafik eğitimi

– Muş’un Bulanık ilçesindeki jandarma trafik timleri tarafından Yemişen Köyü İlk ve Ortaokulundaki öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Bulanık Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde trafik kazalarının önlenmesi, ölü ve yaralı sayılarının azaltılması, trafik konusunda öğrencilerin uyarılması ve bilgilendirilmesi amacıyla Yemişen Köyü İlk ve Ortaokulunda uygulamalı trafik eğitimi verdi. Öğrencilere trafik dersi veren trafik timleri, Türkiye'deki trafik kazalarının yüzde 98'inin insan hatalarından kaynaklandığını söyledi. Öğrencilerin her zaman trafik kurallarına uymasını isteyen jandarma trafik timleri, öğrencilerden araçların geçtiği yollarda dikkatli olmalarını, varsa yürürken mutlaka yaya yolunu tercih etmelerini, trafik ışık ve levhalarına mutlaka uymalarını, karşıdan karşıya geçişlerde nelere dikkat edilmesi gerektiğini sinevizyon eşliğinde anlattı.
Trafik eğitiminin ardından öğrencilerin dikkatini çeken ve trafik kurallarını anımsatan broşür, anahtarlık, cetvel, defter, balon ve araç kokusu gibi hediyeler dağıtıldı.
Trafik ekipleri, daha sonra okul önünde bulunan karayolunda uygulamalı olarak öğrencilere karşıdan karşıya geçmeyi öğretti.

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