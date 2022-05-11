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Muş’ta ilk kez hızlı tırmanış duvarı temel eğitimi başlatıldı Muş Valisi İlker Gündüzöz: “Muş’ta geçen yıl 350 milyon liralık sportif yatırım yaptık” “Türkiye ileride olimpiyatlarda birinci olacak” “Küçük adımlarla büyük hedefe doğru hızla ilerliyoruz”

İHA

Muş’ta ilk kez hızlı tırmanış duvarı temel eğitimi başlatıldı Muş Valisi İlker Gündüzöz: “Muş’ta geçen yıl 350 milyon liralık sportif yatırım yaptık” “Türkiye ileride olimpiyatlarda birinci olacak” “Küçük adımlarla büyük hedefe doğru hızla ilerliyoruz”

Muş’ta, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen 5 günlük hızlı tırmanış duvarı temel eğitimi başladı.
Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sporun tabana yayılması ve spor altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yapımı tamamlanan sportif tırmanma duvarı ile gençler ulusal ve uluslararası arenalara hazırlanıyor.
Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun 2022 faaliyet programında yer alan 12 metre lider, 15.70 metre speed ve 21.50 metre boulder tırmanış duvarı temel eğitimine 40 sporcu ve 3 antrenör katılım sağladı.
Sporculara ilk olarak kemer bağlama hakkında bilgi veren antrenörler, ardından teorik ve pratik uygulamalara geçti.
Programa katılan Muş Valisi İlker Gündüzöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler’den bilgi alarak sporcuların antrenmanlarını takip etti.
Eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Vali İlker Gündüzöz, sporcuların tırmanma duvarlarında yaptığı antrenmanı yakından izlediğini söyledi. Muş’un ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacağını vurgulayan Vali Gündüzöz, Muş’taki speed duvarının Türkiye’deki 2 duvardan biri olduğunu kaydetti.

“Muş’ta geçen yıl 350 milyon liralık sportif yatırım yaptık”
Gençlere imkan verilmesi durumunda ileride madalyaların kazanılacağını ifade eden Vali Gündüzöz, “Muş, genç nüfusu en fazla olan ilk 5 ilden biri. Hocalarımıza, kıymetli öğrencilerimize başarılar diliyorum. Hocalarımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün kıymetli çalışanlarına, müdür bey başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bunlar emekle oluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın son yıllarda büyük imkanlar verdiğini görüyoruz. Muş’ta geçen yıl 350 milyon liralık sportif yatırım yaptık. Bu yıl da yapmaya devam edeceğiz ve Türkiye ileride olimpiyatlarda birinci olacak. İşte bu altyapılarla olacak. Şimdi küçük adımlarla büyük hedefe doğru hızla ilerliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na destekleri için teşekkür ederiz” dedi.

“Yaş ortalaması Türkiye’nin en genç gruplarına sahip”
Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun Muş’ta düzenlemiş olduğu spor tırmanış temel seviye eğitimi için burada olduklarını belirten Spor Tırmanış ve Dağcılık Antrenörü Erhan Çalışkan da, “5 gün sürecek olan bu temel seviye eğitime 40 öğrenci başvurdu. Yaş ortalaması Türkiye’nin en genç gruplarına sahip. 2728 ilde eğitim verdim. Türkiye’de uluslararası standartlara uygun 2 tane duvar var. Bunlardan biri Muş’ta, diğeri de Trabzon’da” ifadelerini kullandı.
Eğitime katılan Muş Alparslan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Meleknur Kayataş ise, “Speed boulder duvarına tırmanıyoruz. Hocalarımız sayesinde kendimizi geliştirmekteyiz. Birinci kademeden ilerliyoruz şu an. 1. seviyeyi atlattıktan sonra 5 günlük 2. ileri seviye eğitimimiz var. Onun için hazırlanıyoruz. İnşallah iyi bir yerlere geliriz” diye konuştu.

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