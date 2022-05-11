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Annesi istedi, Abdülkerim karate şampiyonu oldu

DHA

Annesi istedi, Abdülkerim karate şampiyonu oldu


Muhammed Sami MARAL / MUŞ,(DHA)Muş'ta, annesinin isteği ile 7 yaşında karateye başlayan Abdülkerim Aykut (11), Türkiye Minikler ve Yıldızlar Şampiyonu oldu. Bu başarısı ile milli takıma girmeye hak kazanan Aykut, annesine verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor. Haziranda Bosna Hersek'te düzenlenecek Karate Balkan Şampiyonası'na hazırlanan Aykut, "Şampiyonluk kadar anneme verdiğim sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.
Muş'un Zafer Mahallesi'nde oturan Meliha Süleyman Aykut çiftinin 3 çocuğundan ikisi Yüsra (14) ile Abdülkerim (11), annelerin isteği ile spora yöneldi. 4 yıl önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki karate kursuna kayıt yaptıran Aykut kardeşler, başarılı sporcu olacaklarına dair annelerine söz verdi. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası müsabakalarda birçok başarıya imza atan antrenörleri Aydan Ferhatoğlu ile karate sporuna olan sevgileri gün geçtikçe artan kardeşler, azimleriyle iyi bir mesafe kat etti.
ABDÜLKERİM, ANNESİNE VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRDİ
Türkiye Karate Federasyonu tarafından 19-24 Nisan 2022 tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenen Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası'na katılan Abdülkerim Aykut, annesine verdiği sözü yerine getirebilmek için 58 ilden yaklaşık 3 bin sporcunun katılıdığı yarışmada ter döktü. Minik erkekler kategorisinde 45 kiloda yarışan Abdülkerim, Türkiye birincisi olarak milli takıma girmeye hak kazandı. Bosna Hersek'te düzenlenecek Karate Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Abdülkerim, bu turnuvaya da büyük bir özveriyle hazırlanıyor.
ABDÜLKERİM AYKUT: ANNEME, BAŞARILI BİR SPORCU OLACAĞIMA DAİR BİR SÖZÜM VARDI
Annesinin teşviki sayesinde ablası Yüsra ile karate sporuna başladığını ve 4 yıllık sporcu olduğunu söyleyen Abdülkerim Aykut, "Antrenörümüz Aydan Ferhatoğlu, milli bir sporcu ve bende onu örnek almaya çalışıyorum. Sivas'ta düzenlenen Türkiye minikler ve yıldızlar karate yarışmasında şampiyon oldum. 4 yıllık sporcuyum ve ilk katıldığım maçımda, 45 kilogramda 6 rakibimi yenerek birinci oldum. Şimdi haziranda Bosna Hersek'te düzenlenecek olan Karate Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Orada ilimizi ve ülkemizi temsil edeceğim. Anneme, başarılı bir sporcu olacağıma dair bir sözüm vardı. O sözümü yerine getirebildiğim için kendimle gurur duyuyorum" diye konuştu.
ABLA YÜSRA AYKUT: KARDEŞİM KADAR BENDE HEYECANLIYIM
Annesinin teşviki sayesinde kardeşi Abdülkerim ile karate sporuna başlayan Yüsra Aykut ise "Kardeşim ilk maçında Türkiye şampiyonu oldu. Karate Balkan Şampiyonası'nda ilimizi ve ülkemizi temsil edecek. Kardeşim kadar bende heyecanlıyım. Umarım bu şampiyonadan da başarılı bir şekilde döner. Bu sporda adım adım başarıyla ilerliyoruz. Annemize başarılı bir sporcu olacağımıza dair sözümüz var. Bunun için kardeşimle birlikte çaba gösteriyoruz" dedi.
Yüsra ve Abdülkerim kardeşlerin başarılı antrenörü Aydan Ferhatoğlu, "Abdülkerim çok iyi bir sporcu. Karate Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Abdülkerim Aykut'un salona asılan şampiyonluk resminden detay
Abdülkerim Aykut'tan detaylar
Abdülkerim ile arkadaşlarının antrenmanından detaylar
Abdülkerim'in antrenörü ile çalışmasından detaylar
Abdülkerim ve ablası Yüsra'nın birlikte antrenman yapmasından detaylar
Abdülkerim Aykut'un açıklamaları
Abdülkerim'in ablası Yüsra Aykut'un açıklamaları
Antrenör Aydan Ferhatoğlu'nun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2022-05-11 10:30:30

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