Muş'ta engelli derneğinden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta engelli derneğinden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

DHA

Muş'ta engelli derneğinden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP´nin il binası önünde eylemlerini sürdüren 34 aileyi üyeleriyle birlikte ziyaret eden Muş Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz, "En büyük farkındalığın, çocukları dağa kaçırılan annelerin yanında olmak olduğuna karar verdik" dedi.  
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP´nin il binası önünde eylemlerini sürdüren 34 ailenin nöbeti 55´inci haftayı geride bıraktı. Çarşamba günü HDP´nin il binası önünde kurulan çadırda bir araya gelen ailelere engelliler destek verdi. 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla Dernek Başkanı Korkmaz, üyeleriyle birlikte, evlatlarını bekleyen aileleri ziyaret etti. 
Engelliler haftası dolayısıyla farkındalığa imza atarak, evlat bekleyişindeki ailelerin eylemine destek verdiklerini anlatan Korkmaz, "En büyük farkındalığın, çocukları dağa kaçırılan annelerin yanında olmak olduğuna karar verdik. Engelli arkadaşlarımızla birlikte buraya gelerek, ailelere destek verdik. Annelerin eylemlerini başlattığı ilk günden beri bizler, hep yanlarında olduk. En büyük farkındalığın buraya gelmek olduğuna inandığımız için bugün buradayız. Bu annelerimiz, çocuklarına ne olduğu bilinmeyen annelerdir. Bunlar aslında el ve ayakları öpülecek annelerdir. Devletimizin annelerin yanında olduğuna inanıyoruz. Bizlerde birer engelli bireyleri olarak, annelerimizin yanındayız. Allah kimsenin başına bu durumu getirmesin. Çünkü anneler çok zor bir durumla karşı karşıya gelmişler. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Bizler her zaman onların yanında olacağız" diye konuştu.
'BENİM ÇOCUĞUM OKUYORDU'
Oğlu Osman'ın 2015 yılında henüz 15 yaşındayken dağa kaçırıldığını söyleyen Naciye Sönmez Yıldız, ziyarete gelenlere teşekkür etti. 55 haftadır çocukları için bekleyişlerini sürdürdüklerini hatırlatan Yıldız, "Engelli bireylerimizden Allah razı olsun, bizlerin eylemine destek verdiler. Bizler sadece evlatlarımızı istiyoruz. Biz ciğerimizi istiyoruz. Biz başka hiçbir şey istemiyoruz. HDP kapatılsın. Bu parti temiz bir parti değil. Çocukları henüz 15 yaşındayken dağa götürüyorlar, mağaralara götürüyorlar. Bu çocuklar nerede kalıyor? Benim çocuğum okuyordu. Benim çocuğum henüz 15 yaşındaydı. Sesimi duyuyorsa neredeyse çıksın gelsin" ifadesini kullandı. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2022-05-11 13:21:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş’ta bedensel engellilerden evlat nöbetindeki annelere destek
YEREL HABERLER Muş’ta bedensel engellilerden evlat nöbetindeki ...
Annesi istedi, Abdülkerim karate şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Annesi istedi, Abdülkerim karate şampiyonu oldu
Muş’ta ilk kez hızlı tırmanış duvarı temel eğitimi başlatıldı Muş Valisi İlker Gündüzöz: “Muş’ta geçen yıl 350 milyon liralık sportif yatırım yaptık” “Türkiye ileride olimpiyatlarda birinci olacak” “Küçük adımlarla büyük hedefe doğru hızla ilerliyoruz”
YEREL HABERLER Muş’ta ilk kez hızlı tırmanış duvarı temel eğitimi ...
Prof. Dr. Osman Demirdöğen: “Bölgenin terörden temizlenmesiyle yatırımlar hızlandı”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Osman Demirdöğen: “Bölgenin terörden ...
Muşlu öğrenciler Malazgirt ilçesini gezdi
YEREL HABERLER Muşlu öğrenciler Malazgirt ilçesini gezdi
Jandarma ekiplerinden köy okulu öğrencilerine trafik eğitimi
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden köy okulu öğrencilerine trafik ...
Bulanık Meslek Lisesi öğrencileri ailelerle buluşuyor
YEREL HABERLER Bulanık Meslek Lisesi öğrencileri ailelerle buluşuyor
9 ilden Muş’a gelen fotoğraf sanatçıları mayıs ayında metrelerce karı fotoğrafladı
YEREL HABERLER 9 ilden Muş’a gelen fotoğraf sanatçıları mayıs ayında ...
Varto’da BAL’a yükselme sevinci
YEREL HABERLER Varto’da BAL’a yükselme sevinci

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.