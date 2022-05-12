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TÜGİAD Başkanı Çevikel: Kadınlar ve gençler kırsal kalkınmanın anahtarı

DHA

TÜGİAD Başkanı Çevikel: Kadınlar ve gençler kırsal kalkınmanın anahtarı


Cansel ORUÇ/MUŞ, (DHA)-MUŞ´ta Bölgesel Kalkınma Paneli´ne katılan Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, kadınların ve gençlerin kırsal kalkınmada anahtar bir rol üstlendiğini belirterek bu bölgelere destek sağlamak istediklerini söyledi.Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde ve Doğu Anadolu Kalkınma ajansı (DAKA) iş birliğinde Bölgesel Kalkınma Paneli gerçekleştirildi. Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç´un da katıldığı panelde konuşan TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, kırsal kalkınmada gençler ve kadınların rolünün artması için bölgeye önemli destekler sağlamak istediklerini dile getirdi.`BÖLGENİN ENERJİ YATIRIMI POTANSİYELİ YÜKSEK´Yoğun ilgi gösterilen panelde kırsal kalkınmanın önemi ile ilgili görüşlerini paylaşan Nilüfer Çevikel, "Kırsal kalkınma için bakanlıklar ve kalkınma ajansları teşviklerle desteklerle önemli projeleri hayata geçiriyor. Biz de TÜGİAD ve DOSABSİAD olarak, dünya ekonomisinin daralmayı konuştuğu bir dönemde bu ülkede kazandıklarımızı bu ülke için yatırıma, kalkınmaya ve istihdama dönüştürme gayreti içerisindeyiz. Ülke ekonomisinin gelişimi ve kalkınması için azimle çalışmaya devam ettiğimiz gibi, yine kırsalın gelişmesi ve kalkınması için de gerekli olan yatırım artışına destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Doğu ve Güneydoğu Anadolu´nun yenilenebilir kaynaklar başta olmak üzere enerji yatırımları açısından potansiyelinin çok yüksek olduğuna da dikkati çeken Çevikel, "TÜGİAD ve DOSABSİAD´da yatırım konusunda enerji, öncelikli başlığımız. Üyelerimiz ile her iki bölgenin potansiyelinin değerlendirilip ülkemizin dışa bağımlılığını azaltılması konusunda projeler geliştirmek istiyoruz" dedi.`START-UP´LAR VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇİN DESTEK SAĞLAMAK İSTİYORUZ´Geriye dönüşlerin sağlanması ve yatırımların artması için Doğu ve Güneydoğu Anadolu´ya yönelik kalkınma odaklı kaynak aktarımının artması gerektiğini de vurgulayan Nilüfer Çevikel, "Muş´taki temaslarım sırasında çalışmalarımızı yakından takip ettiklerini gözlemlediğim üniversite öğrencileri, bölgede sosyal faaliyetlerin kısıtlı olmasından yana dertli olduklarını dile getirdi. Bilhassa start-up´lara dahil olma ve dijital dönüşüm çalışmalarına katılma noktasında TÜGİAD´dan destek talebinde bulundular. Biz de bölgenin gençlerine ve kadınlarına bu alanlarda destek sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.`KADIN GİRİŞİMCİLERİN SAYISINI ARTIRMALIYIZ´Kırsal kalkınmada istenen sonuçların alınamıyor olmasının kadın girişimcilerin ekonomik hayatta yeterince yer alamamasından kaynaklandığını da kaydeden Çevikel, şöyle konuştu:"Halen nüfusun dörtte birinin kırsalda yaşadığı ve tarımda istihdam edildiği ülkemizde, kırsal alanda kadınların girişimcilik faaliyetleri içerisinde olması çok önemli. Nihayetinde ülkemizde kırsal kalkınmada kadın girişimcilerin varlığının artması için daha fazla çaba gösterilmeli, kadını geliştirmeyi hedefleyen uygulamalara ağırlık verilmelidir. Unutmayalım ki sürdürülebilir büyümenin en önemli kilit noktalarından biri kırsal kalkınma ve bu kilidi açacak en önemli anahtar da kadınlarımızdır." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muş
2022-05-12 13:35:07

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