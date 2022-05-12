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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulanık’ta TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

İHA

Bulanık’ta TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

– Muş’un Bulanık ilçesinde Said Nursi Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı büyük ilgi gördü.
Said Nursi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen fuarın açılışına Bulanık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Metin Aral ve Ali Çiçekli, Said Nursi Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Al, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, kamu kurum amirleri, okul müdürleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan bilimsel projeler, TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda büyük beğeni topladı. Projeleri yakından inceleyerek bilgi alan ziyaretçiler, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral, bilim fuarlarını öğrencileri geleceğe hazırlama ve dünya çapında bilim adamı yetiştirmenin aşaması olarak gördüklerini belirterek, “Bu çalışmaları oldukça önemsiyoruz. Hepimizin malumu, günümüzde ekonomik, siyasal ya da sosyal gücün yanında bilim, dünyayı yöneten en önemli unsur. Teknoloji alanında dünyaya hâkim olan toplumların ciddi anlamda diğer alanlarda da hâkim olduklarını ve kültür transferini gerçekleştirdiklerini görebilmekteyiz. Burada da öğrencilerimizin bilimsel deneylerle birlikte birçok çalışmayı ortaya koyduklarını gördük. Öğrencilerimizin ne kadar yetenekli, ne kadar çalışkan, ne kadar gayretli olduklarını burada da gördük. Ben bu çalışmalara katkı veren öğretmen arkadaşlarımıza, öğrencilerimize, ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.
Okul Müdürü Ayhan Al ise bilim ve sevginin paylaştıkça güzel olduğuna vurgu yaparak, “Hepinizin bildiği üzere bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları; genç beyinlerin, bilimin önemini kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Öğretmen ve öğrencilerimizin gayretli çalışmalarıyla ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknik buluşlara kapı aralamasını temenni ederiz. Unutmamalıyız ki eğitim sevgidir, mutluluktur, bilimdir. Bilim ve sevgi ise paylaşıldıkça çoğalan bir değerdir” ifadelerini kullandı.

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