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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt Kaymakamı esnaf ziyareti yaptı

İHA

Malazgirt Kaymakamı esnaf ziyareti yaptı

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek 'hayırlı işler' dileğinde bulundu.
Esnafı ziyaret eden Kaymakam Demirer, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk ile birlikte çarşı merkezindeki esnafını ziyaret ettiklerini belirterek, "Ramazan Bayramı sonrası emniyet müdürümüz ile birlikte esnafımızı ziyaret ederek hem geçmiş bayramlarını tebrik ettik, hem de istek ve taleplerini dinledik. Esnafımıza büyük önem veriyoruz. İlçemizin kalkınması için esnafımızın kalkınması hepimizin için önemlidir. Onların gelişmesine katkı sağlamak bizim görevimizdir. Başkanımızla birlikte her zaman esnaf ziyaretlerimiz devam edecek" dedi.
İlçe genelinde önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Kaymakam Demirer, vatandaşlarımızın daha iyi daha huzurlu bir ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüz personelimiz ile çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor dedi.
Kaymakam Demirer ve Emniyet Müdürü Türk esnaf ziyaretleri sırasında karşılaştıkları çocuklara çeşitli hediyeler verdiler.

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