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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt'te çiftçilere yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı

İHA

Malazgirt'te çiftçilere yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı

Muş’un Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığınca 14 Mayıs Dünya Çiftiler Günü nedeniyle bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.
Malazgirt Kültür Merkezinde yapılan toplantıya Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Konakkuran Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, siyasi parti ve STK temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ile çok sayıda çiftçi katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, tüm çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlayarak, oda olarak her daim çiftçinin yanında olduklarını söyledi. Kılıç, “Sevgili çiftçi kardeşlerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü tebrik ediyorum. Malazgirt ilçemizde çiftçilik yapan vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Bu sıkıntılar çok şükür odamızın başarılı ekibi tarafından çok azami bir seviyeye indirildi. Malazgirtli çiftçilerimiz, devletimizin verdiği hibe desteklerine mutlaka başvursunlar ve işlerini büyütsünler” dedi.
Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ise “Geçimini topraktan sağlayan, topraktan aldığı ürüne değer katarak onu bizlere ulaştıran çiftçilerimizin emeği kutsaldır. Toprağı bin bir emekle işleyen, tarımsal üretimin her kademesinde kadınerkek çalışan, ülkemizin gelişmesinde, ekonominin büyümesinde, üretimin çeşitlendirilmesi ve artırılmasında, refah seviyemizin yükselmesinde, sağlıklı ve güvenli gıda temininde, her türlü zorluğa rağmen alın terini dökerek tarladan soframıza en güzel ürünü gönderen kıymetli çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlar, bereketli ve bol kazançlı bir yıl geçirmelerini temenni eder, aile bireyleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu günler dilerim” ifadelerini kullandı.
Program sonunda Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç tarafından Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer’e çiftçi dostu onur belgesi verildi.

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