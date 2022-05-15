Ayağına ip dolanan güvercin kurtarıldı

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta ayağına ip dolandığı için çatı katında asılı kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sunay Mahallesi'ndeki 8 katlı binanın çatı katında asılı kalan güvercini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, ayağı ipe dolanan güvercini kurtardı. Bıçakla ipi kesen ekipler, daha sonra güvercini doğaya saldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2022-05-15 12:17:05
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