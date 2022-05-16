Özel askerden ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ sevgisi Yemin törenine katılan engelli genç, valiye ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sevgisini haykırdı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Muş’ta 1 günlük temsili askerlik uygulaması için yemin törenine katılan engelli genç, Muş Valisi İlker Gündüzöz’ün karşısına geçip ‘Recep Tayyip Erdoğan’ diye haykırarak, Cumhurbaşkanına olan sevgisini dile getirdi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı’nda 16 engelli genç için düzenlenen yemin törenine katılan engelli birey Nihat Oğuz, terhis belgesini alacağı sırada Muş Valisi İlker Gündüzöz’e doğru koşarak sevgi gösterisinde bulundu. Oturduğu yerden kalkarak engelli genci karşılayan Vali Gündüzöz, askeri kamuflajıyla ‘Recep Tayyip Erdoğan’ diye selam duran özel askere, ‘Maşallah çakı gibi asker olmuşsun’ diyerek sarıldı. Salondakilerin alkışları eşliğinde engelli birey Nihat Oğuz yerine döndü.

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