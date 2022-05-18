Muş´ta çocukları için eylem yapan aile sayısı 35 oldu



Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP'nin il binası önünde eylem yapan aile sayısı, 56'ncı haftada 35'e yükseldi. 2014 yılında henüz 13 yaşındayken kaçırıldığını söylediği kızı Müşerref için gelen anne Ayten Karaca, teslim olması için çağrıda bulundu.

Muş'ta HDP´nin il binası önünde evlatları için eylem yapan ailelerin nöbeti devam ediyor. Her hafta çarşamba günleri eylem yapan aileler, 56´ncı haftayı geride bıraktı. Kızı için eyleme katılan Ayten Karaca'yla sayıları 35'e çıkan aileler, evlatlarına kavuşacakları günü beklediklerini söyledi. 2014'te 13 yaşındayken dağa kaçırıldığını ve bugüne kadar haber alamadığını belirttiği kızına seslenen Ayten Karaca, teslim olması çağrısında bulundu. Karaca, "Ben kızımı istiyorum. Dönüp geri gelsin. Bana kızımı geri göndersinler. Kızım 2014 yılında henüz 13 yaşındaydı. Çocuktu henüz, ben şimdi sadece kızımı istiyorum. Bugüne kadar kızımdan hiçbir haber alamadım. Kızım 8´inci sınıfı bitirmişti. Korkudan kızım kandırılır, diye okuldan alıp eve getirdim ama ne yazık ki evdeyken bile kandırıp, götürdüler. Kızımla evde oturuyorduk. Komşuya gideceğim, diye evden çıktı ve bir daha da geri gelmedi. Ben onu komşuda sandım. Akşam oldu, baktım kızım gelmedi, komşuya gidip sorduğumda kızım ortalıkta yoktu. Çocukları dağa götürüp kandırıyorlar. Kızımın var olduğunu bile bilmiyorum. Kızıma sesleniyorum; geri dön. Annene, babana geri dön. İlk günden beri ben kızımın geri dönmesini istiyorum çünkü bir çocuk yetiştirmek zor, çok zor şartlarda yetiştiriyoruz. Bizim çocuklarımızı götürüp, öldürüp, geri getiriyorlar. Ben kızımı sağ istiyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2022-05-18 15:32:10



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