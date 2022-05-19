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Malazgirt’te “Ya İstiklal Ya İzmihlal” adlı tiyatro oyunu sahnelendi

İHA

Muş'un Malazgirt ilçesinde "Ya İstiklal Ya İzmihlal" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Malazgirt’te “Ya İstiklal Ya İzmihlal” adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Muş’un Malazgirt ilçesinde “Ya İstiklal Ya İzmihlal” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Malazgirt Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'nın KYK Kız Öğrenci Yurdu Konferans Salonu'nda düzenlediği etkinliğe Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
“Ya İstiklal Ya İzmihlal” oyununun yönetmeni Mehmet Sabri Aypatoğlu, Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazarken çektiği çilelerin sergilendiği oyunu Türkiye’nin her köşesinde seyircilerle buluşturacaklarını belirterek, “Ya İstiklal Ya İzmihlal oyunumuzla seyirciyi yüz yıl öncesine taşıyor, yakın tarihimizi yeniden yaşıyor ve hafıza tazeliyoruz. Bu toprakları vatan kılanların destanını anlatan oyunumuzla milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Ayrıca Türklerin Anadolu’ya açılan kapısı Malazgirt ilçesinde bu oyunu oynarken daha çok onur duyduk, gururlandık” dedi.
Etkinlik sonunda tiyatro sahnesine davet edilen Kaymakam Demirer, oyunu çok beğendiğini ve etkilendiğini belirterek, tiyatro ekibine teşekkür etti.

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