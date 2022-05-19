Malazgirt’te ‘Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası’nın şampiyonu belli oldu

– Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen ‘Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası’nın şampiyonu belli oldu.

Malazgirt Kaymakamlığı, kurumlar arasında dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştirmek adına düzenlediği Malazgirt Kaymakamlığı Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, Alparslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin spor salonunda gerçekleşen final maçıyla tamamlandı. Malazgirt Milli Eğitim Müdürlüğü Spor ve Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor takımları arasında oynanan final maçını Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Malazgirt Cumhuriyet savcıları Ömer Uysal ve Furkan Çağrı Akar, Hakim Berat Koçak, Emniyet Müdürü Serhan Türk, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş izledi.

Çekişmeli ve bir o kadar zevkli geçen maçı Malazgirt Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Takımı, rakibini mağlup ederek şampiyon oldu.

Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, karşılaşmanın sonunda ilk 3’e giren takımlara kupalar ve madalyalarını takdim etti.

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