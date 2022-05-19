Muş’ta 19 Mayıs kutlamaları başladı

Muş'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıldönümü düzenlenen törenle başladı.

Kutlama programı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden tören, saat 13.00’te şehir stadyumunda organize edilen programlarla devam edecek.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları hasebiyle valiliğimiz bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı’na çelengimizi sunduk. Programımız saat 13.00’te Yeni Şehir Stadyumunda devam edecektir. Bütün halkımız davetlidir” dedi.

Törene; kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri, sporcular, gençler ve vatandaşlar katıldı.

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