Malazgirt’te 19 Mayıs etkinliğinde at yarışı yapıldı

Muş’un Malazgirt ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında at yarışı yapıldı. Büyük heyecanın yaşandığı yarışlarda dereceye girenler altın ve kupayla ödüllendirildi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Malazgirt’te de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Malazgirt Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen kutlamalar ilk olarak belediye çarşı merkezindeki açık otopark içinde başladı. Etkinlikler kapsamında at yarışı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından yapılan Malazgirt 1071 Hipodromu'nda üç kategoride gerçekleşen koşu ilk olarak Malazgirt belediyesi koşusu, ardından Kaymakamlık koşusu son olarak da 19 Mayıs koşusu ile tamamlandı. Çeşitli etkinliklerin yanı sıra yapılan at yarışlarıyla kutlamalar daha da renklendi.

Programa Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Konakkuran Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, Malazgirt Cumhuriyet Savcıları Ömer Uysal ve Furkan Çağrı Akar, Hakim Berat Koçak, Emniyet Müdürü Serhan Türk, kurum amirleri, ilçe halkı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

20 yarışmacının katıldığı at yarışı ilgiyle izlendi. Ödülleri veren Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın tarihi ilçemizde at yarışları etkinliklerin çok renkli geçtiğini belirterek, var olan bir geleneği canlandırdıklarını söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.