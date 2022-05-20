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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulanık Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni

İHA

Bulanık Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni

– Muş’un Bulanık Anadolu Lisesinde düzenlenen mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu.
Bulanık Anadolu Lisesinde 2021 2022 eğitim öğretim yılında mezun olacak öğrenciler için tören düzenlendi. Okul bahçesinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mezuniyet töreni, Okul Müdürü Muzaffer Sarı’nın konuşmasıyla devam etti. Öğrencilere yeni hayatlarında başarılar dileyen Sarı, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın mezuniyet töreninde velilerimizle birlikte bu heyecanı yaşamak güzeldi. Bundan sonraki eğitim hayatınızda basarılar diliyorum" dedi.
Şube Müdürü Ali Çiçekli’nin de bir konuşma yapmasının ardından öğrencilere hitap eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, “Sevgili öğrenciler; artık eğitim hayatının önemli bir aşamasını geride bıraktınız. Bugün artık kendi ayaklarınız üzerinde durmaya başladığınız ve bugün gerçek hayatla tanıştığınız bir gün. Sizlere en başta şunu hatırlatmayı bir vazife telakki ediyorum. Bugün yaşadığınız gurur ve heyecan, anne ve babalarınızın, hocalarınızın uzun ve sabırlı emeklerinin bir neticesidir. Anne ve babalarınız, velileriniz, hocalarınız, işte bu atmosferi hissetmek için yıllarca sabırla, metanetle, fedakarlıkla sizlere emek verdiler. Okul kapısından bedeniniz çıksın ama gönlünüzü, aşkınızı, vefa borcunuzu lütfen okulda bırakın. Bütün toplum ve ulusların umutları ve güvenceleri genç nesillerdir. Elbette bizimde geleceğimiz ve güvencemiz sizlersiniz. İnanıyorum ki sizler bu umutları ve güveni boşa çıkarmayacak, ülkemizi çağdaş uygarlık düzenine çıkaracaksınız. Ama bizleri daha da mutlu edecek şey, ileride sizleri öncelikle iyi bir insan ve iyi bir iş sahibi olarak görmektir. Sizlere bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” diye konuştu.
Öğrencilerin hazırladıkları gösterilerle devam eden mezuniyet töreni, kep fırlatmayla son buldu.

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