Malazgirt’te Müzeler Haftası kutlamaları

– Muş’un Malazgirt ilçesinde düzenlenen programla 1824 Mayıs Müzeler Haftası kutlandı.

'1071'den 2071'e Zaman Tüneli Malazgirt Müzesi’ içinde yapılan etkinlik, ADEM Anasınıfı ve Atatürk İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi ve değişik gösterilerle başladı. 1824 Mayıs Müzeler Haftası etkinliğine katılan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, yaşanılan kentin tarihini öğrenmek için müzelerin çok önemli olduğunu belirterek, "Kültürel miraslar ortaya çıktıkça kentler, turizm anlamında daha çok gelişiyor. Anadolu’nun kapılanını Türklere açan kadım şehrimiz Malazgirt ilçemiz çok özel bir kent. 1824 Mayıs Müzeler Haftası kutlu olsun” dedi.

İlçe Kültür ve Turizm Müdürü Sevil Yaman Acaroğulu ise 1824 Mayıs Müzeler Haftası’nın tüm Türkiye’de olduğu Malazgirt’te de çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirterek, “1071'den 2071'e Zaman Tüneli Malazgirt Müzesinde misafirlerimizi konuk etmeye devam ediyoruz. Müzeler Haftası’nı tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

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