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8 yıldır evladının yolunu gözleyen Gülbahar Teker: “HDP’de şeref, namus, iman ve vicdan yok” Muşlu annelerin evlat nöbeti 58’inci haftada

İHA

Muş'ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti sürüyor. Evlat nöbetindeki annelerden, 8 yıldır evladının yolunu gözleyen Gülbahar Teker, "HDP'de şeref, namus, iman ve vicdan yok" dedi.

8 yıldır evladının yolunu gözleyen Gülbahar Teker: “HDP’de şeref, namus, iman ve vicdan yok” Muşlu annelerin evlat nöbeti 58’inci haftada

Muş'ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti sürüyor. Evlat nöbetindeki annelerden, 8 yıldır evladının yolunu gözleyen Gülbahar Teker, “HDP’de şeref, namus, iman ve vicdan yok” dedi.
HDP Muş İl Başkanlığı önünde 58'inci haftada eylemlerini sürdüren ailelerin umutlu bekleyişi devam ediyor. Parti binası önüne gelen aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açarak, HDP ve PKK’ya tepki gösterdi. Evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdüreceklerini ifade ettiler.

“HDP’de şeref, namus, iman ve vicdan yok”
Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu için 58 haftadır eylemde olduğunu ifade eden anne Gülbahar Teker, bir yere gitmeyeceğini söyledi. Son çocuk dağdan inene kadar eyleme devam edeceğini vurgulayan Teker, “Korkmuyoruz. İstiyoruz HDP kapatılsın. Artık yeter. Anne babalar artık ağlamasın. HDP bizden ne istiyor? Biz evladımızı istiyoruz. HDP’de şeref, namus, iman ve vicdan yok. Mehmet Emin oğlum sana sesleniyorum; gel teslim ol. 3 senedir bu eyleme devam ediyorum. 2 sene Diyarbakır’da, 1 seneden beri de Muş’ta eylemimi sürdürüyorum. Sen gelene kadar gitmeyeceğim” dedi.

“HDP’den, PKK’dan çocuklarımızı istiyoruz”
Bir yılı aşkın süredir HDP önünde nöbet tuttuğunu anlatan anne Ayten Koçhan da, “Evlat nöbetindeyiz. Halen bekliyoruz. Bir çocuğumuz dağda kalana kadar eylemimize devam edeceğiz. Evlatlarımızı istiyoruz. 8 senedir bir haber yok. HDP’den, PKK’dan çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı getirsinler. Yeter analar ağladı. Oğlum beni duyuyorsan dön. Yolunuz yol değil. Gelin teslim olun” ifadelerini kullandı.

“Oğlumu zorla götürdüler”
Çocukları için HDP önünde bulunduklarını kaydeden annelerden Naciye Sönmez Yıldız ise şöyle konuştu:
“Çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımız için buradayız. Herkes bize yardım etsin. Oğlumu zorla götürdüler. Kandırdılar. 15 yaşındaydı. Oğlumu istiyorum, onun için buradayım. Babası olmadığı için ben mücadele ediyorum. Allah, Recep Tayyip Erdoğan’dan, Süleyman Soylu’dan razı olsun. Herkes bize yardım etsin bu çocukları kurtarsın. Biz HDP’yi istemiyoruz. 6,5 senedir oğlumdan ne haber aldım ne de konuştum.”

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