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Evlat nöbetindeki ailelerin şehit üzüntüsü

DHA

Evlat nöbetindeki ailelerin şehit üzüntüsü


Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığı iddiasıyla sorumlu tuttukları HDP´nin il binası önünde eylemlerini sürdüren 35 aile, 58´inci haftayı geride bıraktı. Aileler, PençeKilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 asker için üzüntülerini dile getirerek, taziye dileğinde bulundu.
Kente çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığı iddiasıyla sorumlu tuttukları HDP´nin il binası önünde nöbetini sürdüren 35 aile, 58 haftadır evlatlarının yolunu gözlüyor. Her hafta çarşamba günleri HDP il binası önünde kurulan çadırda bir araya gelen alileler, terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde sürdürülen PençeKilit Operasyonu'nda görev alan askerlere destek mesajı verdi. Operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olmasıyla büyük üzüntü yaşayan aileler, taziye dileğinde bulundu.
2014 yılından bu yana haber alamadığı oğlu Ersin için eylemini sürdüren anne Ayten Koçhan, "Biz aileler, sadece evlatlarımızı istiyoruz. PençeKilit Operasyonu'nda 5 evladımız şehit oldu. Aile ve akrabalarına başsağlığı diliyoruz. Onlar da bizim ciğerimiz. Onlar da bizim evlatlarımız. Yaralı askerlerimizi de hayırlı şifalar dileriz. Allah bütün yaralı askerlerimize, hayırlı şifalar versin. Biz sadece evlatlarımız için buradayız. Onlar da bizim evlatlarımız. Ersin oğlum, beni duyuyorsan dön gel. Yeter anneler ağladı. Dönün yavrum, yolunuz yol değil. Dönüp gelin, teslim olun. Allah HDP´nin, PKK´nın belasını versin. Bu çektiğimiz acı, onların içine dolsun" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami Maral
2022-05-25 13:55:18

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