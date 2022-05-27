Nefes borusuna şeker kaçan Yusuf'u, öğretmeni kurtardı

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Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ'ta, okulda nefes borusuna şeker kaçan Yusuf Berat (12), öğretmeni tarafından 'Heimlich manevrası' ile kurtarıldı. Bu anlar, kameraya yansıdı.

Kent merkezindeki Vali Adil Yazar İlkokulu'nda 4'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Berat'ın nefes borusuna, teneffüste beslenme yaptığı sırada şeker kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken Yusuf'un yere yığıldığını gören arkadaşları, durumu sınıf öğretmeni Gökhan Yılmaz'a bildirdi. Yılmaz, önce Yusuf'un ağzını kontrol etti ardından 'Heimlich manevrası' uygulayıp şekerin dışarı atılmasını sağladı. Bu anlar ise okulun güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2022-05-27 14:04:09



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