Malazgirt'te bilim şenliği

Muş’un Malazgirt ilçesindeki Süphan Anadolu Lisesi’nde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (4006 TUBİTAK) bilim şenliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen "Eğitimde İş birliği Protokolü" kapsamında öğrencilerin hazırlamış olduğu birbirinden güzel projeler, Süphan Anadolu Lisesi’nde sergilendi. Süphan Anadolu Lisesi’nin koridorlarında düzenlenen şenliğe Kaymakam Yiğit yaşar Demirer, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Yapılan projeleri stantlarda inceleyip öğrencilerden bilgi alan Kaymakam Demirer, memnuniyetini dile getirerek öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti. Şenlikte öğrencilerin yaptığı birbirinden güzel eserler katılımcılardan büyük ilgi görürken, bilim sergisinde toplam 50 eser yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.