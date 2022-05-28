Ehliyet sınavına kamera ve ses sistemi ile giren kişi yakalandı

Muş’un Malazgirt ilçesinde bir kişi ehliyet sınavına üzerinde kamera ve ses sistemi ile girdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Malazgirt Şehit Yusuf İmam Hatip Anadolu Lisesi içinde bulunan esınav merkezinde ehliyet sınavına girmek isteyen bir kişinin şüpheli hareketlerinden şüphelenen Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladılar. Polis ekiplerince, şüphelinin üzerinde WiFi ile internete bağlı kamera ve ses düzeneği olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüpheli şahısın ifadesinde bu düzeneği internet üzerinden satın aldığını, daha önce sınavı geçemediği için bu yönteme başvurduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

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