YEREL MAUN’da"2. Kariyer Günleri" başladı.

Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile paydaşlarınca düzenlenen “2. Kariyer Günleri” başladı.

1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla start aldı. Programda, tanıtım faaliyetleri, beden dili ve mülakat teknikleri eğitimi, söyleşiler ve fotoğraf sergisi açıldı. Kampüste öğrenci toplulukları ile firmalar tarafından tanıtım stantları açıldı. Genç Kızılay Topluluğu tarafından ikramların yapıldığı programda, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı halk oyunları ekibi tarafından da katılımcılara gösteri sunumu yapıldı. Üniversitenin Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Teymur Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle Kariyer Günleri'ne ara vermek zorunda kaldıklarını ifade etti. Kariyer günlerini geleneksel hale getireceklerini vurgulayan Erol, “Öğrencilerden ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden çok yoğun bir katılım oldu. Günümüz koşullarına uygun olarak öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin yönlendirmeleri doğrultusunda öğrencilerimizin staj işlemlerini yürütüyoruz. Merkez olarak öğrencilerimizin kariyer planlaması konusunda rehberlik ediyoruz. Öğrencilerimizin girişimci ve inovasyon ruhlarını ortaya çıkarmak için merkez olarak öğrencilerimizi teşvik ediyoruz. Kariyer Günlerimiz yarın spor ve konserle devam edecek. Genç kardeşlerimizin koşullarına uygun biçimde yönlendirmesi konusunda seminer düzenledik” dedi.

Amaçlarının öğrencilere kariyer planlama ve geliştirme noktasında farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Erol, “Aynı zamanda şehrimizin işverenleri ile öğrencilerimizi doğru bir paydada buluşturmak. İşveren ile iş arayanları mezuniyet sonrasında iş dünyasıyla ne tür durumla karşılaşacakları konusunda öğrencilerimizi hazır hale getirmek istiyoruz. Temel amacımız bu” diye konuştu.

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