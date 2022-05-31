Bulanık’ta ‘Bilim Fuarı’ sergisi

– Muş’un Bulanık ilçesindeki Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılan projelerin yer aldığı ‘Bilim Fuarı’nın açılışı yapıldı.

Açılış sonrası proje stantlarını gezen Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkök ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral, öğrencilerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Değişik alanda toplam 20 projenin yer aldığı sergiyle ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral, “Çocuklarımızın yaptıkları projelerle gurur duyduk. Onları yetiştiren öğretmenlerine ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Fakat çocuklarımızın yaptıkları projelerden ziyade özgüvenleriyle gurur duyduk. Öğrencilerimizden projelerini keyifle dinledik, keyifle izledik. Çocuklarımızın eserlerinin memleketimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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