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Muş'un yayla ve meralarına göç sürüyor

DHA

Muş'un yayla ve meralarına göç sürüyor


Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)KIŞ mevsiminin çetin geçmesi nedeniyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcak kentlere göç eden besiciler, havaların ısınmasıyla geri dönmeye başladı. 
Muş'ta havaların soğumasıyla birlikte Güneydoğu'da daha sıcak yerlere giden göçerler, baharda sürüleriyle geri dönüyor. Bölgeye mayıs ayı itibarıyla gelip yaz boyunca konaklayarak serin yaylalar ile meralarda binlerce hayvanı otlatan göçerler, yoğurt, tereyağı ve peynir gibi çeşitli ürünleri satarak gelir elde ediyor. Henüz kar yığınlarının eksilmediği yaylalar, yeniden şenlenmeye başladı. Küçükbaş sürüsü ile Diyarbakır'dan yola çıkarak Muş'un yaylalarına geldiğini söyleyen Önder Oğlağo, "Diyarbakır'dan geldik ve Muş'un yaylalarına çıkıyoruz. 20 gündür yoldaydık. Yaz mevsiminde her zaman Muş'a geliyoruz. Buranın yaylaları güzeldir. Buradaki bolluktan dolayı bu yıl süt ve peynir veriminde artış bekliyoruz" dedi. 
Türkiye'de tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu illerin başında Muş'un geldiğini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün de "İlimiz arazilerinin büyük bir bölümünü yayla ve meralarımız oluşturmaktadır. Bundan dolayı özellikle kış ayları haricinde, yaz aylarında yayla ve meralarımızın uygun olmasıyla misafirlerimiz kentimize gelmektedir. Yayla ve meralarımızın hem iklim bazında hem de otlatma konusunda verimli olmasından dolayı kış aylarını Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde geçiren göçerlerimiz, şimdi Muş'a göç etmektedir. Yerli ve yabancı üreticilerimiz, kış mevsimini Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerimizde geçirdikten sonra şimdi Muş'a doğru dönüş yapıyor. Şu anda Muş'a yönelik göçler devam etmektedir. Böylelikle şu anda yayla ve meralarımızdan faydalanmaktadırlar" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2022-06-01 09:33:42

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