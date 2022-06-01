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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Varto’da yılsonu sergisi

İHA

Varto’da yılsonu sergisi

Muş’un Varto Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün (HEM) açmış olduğu kurslara devam eden kursiyerlerin yaptıkları el emeği göz nuru eserler sergilendi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen yılsonu sergisinin açılışında konuşan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder, el emeği göz nuru ile yapılan ürünlerin bulunduğu sergide olduklarını belirterek, “Usta öğreticilerimize imkânlarımız dahilinde katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu miras inşallah yitip gitmeden devam edecektir. Sonraki nesillere aktarılacaktır. Ben değerli müdürüme, usta öğreticilerime çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmaktan keyif aldım. Çok teşekkür ederim” dedi.
Varto Halk Eğitim Merkezi Müdürü M. Sait Turan ise hedeflerinin tüketen değil üreten ve ürettikleri ile aile bütçelerine katkı sunan meslek sahibi bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi. Turan, "Merkezimizce gönüllülük esasına dayanarak açmış olduğumuz sosyal ve kültürel kurslarla toplumun kültür seviyesini yükseltmek, bilgi ve beceriler kazandırmak amaçlanmıştır. 20212022 eğitim öğretim yılı içerisinde 85 öğreticinin istihdam edilmesi ile 189 kurs açarak çalışmamıza devam ettik. Bunun 91 kursu mesleki teknik kursları, 98’ı ise genel kurslar ve kurslarımıza iki bin 400 bayan, gerisi erkek olmak üzere 3 bin 50 kişi katıldı. Bu yıl da sergimizi açıyoruz” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından iki gün açık kalacak serginin açılışı yapıldı. Sergide kursiyerler tarafından yapılan Türkiye haritası panosu Halk Eğitim Merkezi Müdürü M. Sait Turan tarafından Kaymakam Mehmet Güder’e hediye edildi.
Millî Eğitim Müdürü Yalçın Süne ile kamu kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşların katıldığı serginin açılışının ardından misafirlere çeşitli ikramlar yapıldı.

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