Muş'ta evlat nöbeti tutan aile sayısı 37'ye yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta evlat nöbeti tutan aile sayısı 37'ye yükseldi

DHA

Muş'ta evlat nöbeti tutan aile sayısı 37'ye yükseldi


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)-MUŞ'ta terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 59'uncu haftada 2 yeni katılımla 37'ye çıktı.
Kentte her çarşamba günü bir araya gelerek evlat nöbeti tutan ailelere yenileri eklendi. HDP İl Başkanlığı önündeki çadırda nöbet tutan ailelerin sayısı, Han ve soyadı açıklanmayan bir aile ile birlikte 37'ye çıktı. Kızı Dilan'ın 2015'te kandırılıp, dağa kaçırıldığını söyleyen Cemal Han, "Kızımın geri dönmesini istiyorum. Kızım sağlık bölümü ikinci sınıf öğrencisiydi. Siyasetle bir ilgimiz, alakamız yok. 16 yaşındayken kızım kaçırıldı. Şu an 23 yaşında ve 7 yıldır kendisinden bir haber alamıyoruz. Bugüne kadar kendisiyle hiç görüşemedik. Burada ailelerin çocukları için yaptığı eylemi gördüm. O yüzden buraya gelerek, kızımıza bir çağrıda bulunmak istedim. Kızımız bizi görsün ve bir şekilde çıkıp gelsin. Biz ailesi olarak, kızımızı merak ediyoruz. Gelsin, okuluna devam etsin" dedi.
'YETER, ANNELER AĞLADI'
Evlat nöbetinin 59'uncu haftasında sayılarının 37'ye yükseldiğini belirten Ayten Koçhan, "İnşallah gün geçtikçe daha da çoğalacağız. PKK ve HDP´den çocuklarımızı istiyoruz. Biz onlardan korkmuyoruz. Sadece çocuklarımızı istiyoruz. Nasıl çocuklarımızı götürdüler, öyle getirsinler. Yeter, anneler ağladı" dedi. 2014'ten bu yana haber alamadığı oğlu Muhammed Emin için eylemini sürdüren anne Gülbahar Teker ise HDP binasına girmek istedi. Polisin sakinleştirmeye çalıştığı Teker, uzun süre bina önünde gözyaşı döktü. (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2022-06-01 13:27:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

9 yıldır oğlundan haber alamayan anne, HDP ve PKK’ya tepki göstererek kaldırıma yattı Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 37’ye yükseldi
YEREL HABERLER 9 yıldır oğlundan haber alamayan anne, HDP ve PKK’ya ...
Varto’da yılsonu sergisi
YEREL HABERLER Varto’da yılsonu sergisi
Muş'un yayla ve meralarına göç sürüyor
YEREL HABERLER Muş'un yayla ve meralarına göç sürüyor
Bulanık’ta ‘Bilim Fuarı’ sergisi
YEREL HABERLER Bulanık’ta ‘Bilim Fuarı’ sergisi
YEREL MAUN’da"2. Kariyer Günleri" başladı.
YEREL HABERLER YEREL MAUN’da"2. Kariyer Günleri" başladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.