Bulanık'ta ‘Bilim Şenliği’ etkinliği

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– Muş’un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 35 okulun katılımıyla ‘Bilim Şenliği' düzenlendi.

Bulanık'ta 35 okulun projelerini sergilediği şenliğin açılışını İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi gerçekleştirdi. Değişik alanda toplam 35 okulun projesinin yer aldığı şenlikte, mesleki lise tanıtımları ve 5 okulun yapmış olduğu ETwinning projeleri de görücüye çıktı.

Kent Meydanında düzenlenen etkinliklere İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkök, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve şube müdürleri, muhtarlar, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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