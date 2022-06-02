Kaymakam Demirer’den başarılı sporculara ödül

– Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçede yapılan spor müsabakalarında dereye giren sporculara kupa ve hediyelerini takdim etti.

Sporu ve sporcuyu destekleyen çalışmalara ağırlık veren Malazgirt Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe genelinde okullar arası spor müsabakaları düzenledi. İlçe merkezindeki okullar arası yapılan turnuvalarda dereceye giren sporcuları makamında kabul ederek ödüllendiren Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, “İlçemizde spora ve sporcuya her zaman destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Çocuklarımıza imkân verildiğinde, ellerinden tutulduğunda bütün spor dallarında dünya çapında başarı gösterecek potansiyele sahip. Bütün sporcular ödüle layık. Bizde elimizden geldiği kadar sporcularımıza her türlü desteği vereceğiz. İnşallah bundan sonraki yarışmalarda da dereceler bekliyoruz. Öğrencilerimizi ve hocalarını tebrik ediyorum” dedi.

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