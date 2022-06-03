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Okul okul gezen Muş polisi bin 500 öğrenciyi sinemayla buluşturdu

İHA

Okul okul gezen Muş polisi bin 500 öğrenciyi sinemayla buluşturdu

Muş Valiliğince desteklenen ve İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ‘Çocuk Sinema Günleri' projesi çerçevesinde okullardan toplanan öğrencilere moral ve motivasyon için etkinlik düzenlenerek unutamayacakları bir gün yaşatılıyor.
Muş İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polisler, kentteki okullarda eğitim gören öğrenciler için sinema etkinliği düzenlemeye devam ediyor. Okullardan araçlarla alınan öğrenciler, şarkılar eşliğinde İl Emniyet Müdürlüğüne getiriliyor. İl Emniyet Müdürlüğü girişinde polisler tarafından karşılanan çocuklar toplu hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Ardından emniyet binası gezdirilen çocuklar, ikramlarını alarak sinema salonunun yolunu tutuyor. Burada çocuklara günün stresini atacak eğlenceli ve eğitici filmler izletiliyor. Unutamayacakları bir gün yaşatılan çocuklar, sinema çıkışında kendileri için bastırılan fotoğrafları polislerden almanın mutluluğunu yaşıyor.
Sinema etkinliğinin ardından Tarihi Murat Köprüsü’ne götürülen öğrenciler, polis ağabeyleri ve ablalarıyla birlikte hem fotoğraf çekiyor hem de yemek yiyip sohbet etme fırsatı yakalıyor. Yaklaşık 6 ay içerisinde bin 500 öğrenciyi sinemayla buluşturan Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri etkinliklerini sürdürüyor.

“Valimize ve emniyetimize teşekkür ediyoruz”
Keyifli bir gün geçirdiklerini söyleyen çocuklar, “Günümüz çok iyi geçti. Emniyetteki polis ağabeylerimiz ve ablalarımız bizi alıp film izlettiler. Ardından Tarihi Murat Köprüsü’ne gidip yemek yedirip çay içirttiler. Bunun için valimize ve emniyetimize teşekkür ediyoruz” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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