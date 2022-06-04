İlçenin ikinci sosyal mekanı açıldı

Muş’un Malazgirt ilçesinin en büyük sosyal mekanı olan Ahmedi Hani Kültür Parkı’ndan sonra ilçenin ikinci sosyal mekanı Kültür Parkı da açıldı.

Bahar ve yaz aylarında vatandaşların keyifli vakit geçirmek için tercih ettiği mekanların bir yenisi Mesut Subaşı tarafından Malazgirt Kültür Merkezi yanında Malazgirt halkının hizmetine açıldı. Sabah 07.00’den gece geç saatlere kadar hizmet veren Kültür Parkı işletmecisi Mesut Subaşı, “Bu işletmemizin arsası Malazgirt Kaymakamlığımıza ait, bizde içerisinde Malazgirtli vatandaşlarımız için yeniden dizayn ettik. Kültür Parkımızı kiralama yolu ile işleteceğiz. Bu park sayesinde hem bizler evlerimize ekmek götüreceğiz hem de devletimiz kazanacak. İlçe halkına bir sosyal mekan daha kazandırmaya vesile olan Kaymakamımız Yiğit Yaşar Demir’e çok teşekkür ederiz. Ayrıca Belediye Başkanımız Cengiz Altın’da bizlere çok destek oldu. Bu sosyal mekanın açılmasında bizlere verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Kültür Parkımız da müşteri memnuniyetini her şeyin üzerinde tutmaya gayret edeceğiz. Sezon boyunca konuklarımızı ağırlamaya hazırız. Vatandaşlarımız yanlarına çocuklarını da alarak buraya gelip dinlenme fırsatı bulacaklar” dedi.

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