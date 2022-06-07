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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Demirer’den Organize Sanayi Bölgesine Ziyaret

İHA

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit yaşar Demirer, Tarım Aletleri İhtisas Sanayi Sitesi (TARMİSS) Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

Kaymakam Demirer’den Organize Sanayi Bölgesine Ziyaret

Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit yaşar Demirer, Tarım Aletleri İhtisas Sanayi Sitesi (TARMİSS) Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.
Malazgirt Organize Sanayi Bölgesi girişinde firmaların temsilcileri tarafından karşılanan Kaymakam Demirer’e ziyaretleri sırasında Malazgirt Tarım Aletleri İhtisas Sanayi Sitesi (TARMİSS) Başkanı Abdullah Yoldaş da eşlik etti. Organize sanayi bölgesindeki fabrikaları ziyaret eden Kaymakam Demirer, tarım aletleri üretimi yapan fabrikalarda yapılan üretim ve ihracatlar hakkında firma sahiplerinden bilgiler aldı. Fabrikalarda çalışan işçilerle de sohbet eden Kaymakam Demirer, Organize Sanayi Bölgesi esnafı ve çalışanlarına sanayi sitesi içindeki ulaşım yolunun çok kısa bir süre içerinde başlanacağının bilgisini verdi. Kaymakam Demirer, Malazgirt Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaların hem Muş hem de Malazgirt ekonomisine önemli bir katkı sağladığını kaydetti. Malazgirt Organize Sanayi Bölgesinin büyümesiyle birlikte kurulacak olan yeni fabrikaların istihdam açısından önemli olduğunu dile getiren Kaymakam Demirer daha sonra buradan ayrıldı.

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