Malazgirt HEM’de yıl sonu sergisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt HEM’de yıl sonu sergisi

İHA

Muş'ta Malazgirt Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru eserler, açılan sergiyle ilçe halkının beğenisine sunuldu.

Malazgirt HEM’de yıl sonu sergisi

Muş’ta Malazgirt Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru eserler, açılan sergiyle ilçe halkının beğenisine sunuldu.
Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Malazgirt Kalesi'nde düzenlenen serginin açılış kurdelesini Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kursiyerlerle birlikte kesti.
Burada bir konuşma yapan Malazgirt HEM Müdürü Fehmi İpek, “Bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ açılış programımıza hoş geldiniz. Bu yılki temamız ‘Geri Dönüşüm'. Geri dönüşüm sayesinde kursiyerlerimizin ürettiği ürünler ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Gönüllülüğe bağlı olarak her yaştaki insanların ilgi, yetenek ve beklentileri doğrultusunda mesleki ve teknik, sosyal ve kültürel amaçlı kurslar düzenlenmektedir. Hayat boyu öğrenmede eğitim merkezi olan halk eğitim merkezleri, beşikten mezara kadar eğitim ilkesiyle tüm bireylere, toplumun içindeki tüm insanlara hizmet vermeyi kendisine amaç edinmiş eğitim kurumlarıdır. Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak 20212022 genel mesleki alanda toplam 324 kurs açılmış, bu kurslarda 4 bin 232 kursiyer eğitim almış olup; bu kurslarda 77 usta öğretici görev yapmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hanımefendinin başlatmış oldukları okumayazma seferberliğinin ikinci döneminde 14 adet okumayazma kursu ve 8 adet okumayazma seviye tespit sınavı düzenlenmiştir. Yıl içerisinde yaptığımız çalışmalarda bizlerden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen ve bizleri cesaretlendiren Kaymakamımız Sayın Yiğit Yaşar Demirer’e, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Vedat Kaya’ya başta olmak üzere çalışmalarımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Folklor ekibinin gösterisi, müzik dinletisi ve minik öğrencilerin geri dönüşüm defilesinin ardından kursa katılan kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı el işi biçki, dikiş, nakış gibi ürünlerin yer aldığı sergiyi gezen Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş ve beraberindekiler, kursa katılan kadınları çalışmalarından dolayı kutladılar.
Yıl sonu sergisine Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İlçe Kültür ve Turizm Müdürü Sevil Yaman Acaroglu, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fehmi İpek, kurum müdürleri, kursiyeriler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş’ta evlat nöbeti tutan anneler 60 haftadır çocuklarının yolunu gözlüyor 7 yıldır evlat hasreti çeken baba: “HDP, PKK’nın taşeronudur”
YEREL HABERLER Muş’ta evlat nöbeti tutan anneler 60 haftadır ...
Muş’ta polis ekipleri adliye çıkışındaki silahlı saldırıyı son anda önledi
YEREL HABERLER Muş’ta polis ekipleri adliye çıkışındaki silahlı ...
Kaymakam Demirer’den Organize Sanayi Bölgesine Ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Demirer’den Organize Sanayi Bölgesine ...
Muş’ta “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesi ödül töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Muş’ta “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesi ödül töreni ...
Bulanık Halk Eğitimi Merkezinde yılsonu sergisi
YEREL HABERLER Bulanık Halk Eğitimi Merkezinde yılsonu sergisi
Muş’ta yumurtadan çıkan yavru leylekler gelişmeye başladı
YEREL HABERLER Muş’ta yumurtadan çıkan yavru leylekler gelişmeye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.