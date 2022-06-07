Muş’ta polis ekipleri adliye çıkışındaki silahlı saldırıyı son anda önledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta polis ekipleri adliye çıkışındaki silahlı saldırıyı son anda önledi

İHA

Muş'ta adliye çıkışında husumetlilerine pompalı tüfek ve tabanca doğrultan 3 şahsın saldırı girişimi, polis ekiplerinin şahısların üzerine atlayarak silahları almasıyla önlendi.

Muş’ta polis ekipleri adliye çıkışındaki silahlı saldırıyı son anda önledi

Muş’ta adliye çıkışında husumetlilerine pompalı tüfek ve tabanca doğrultan 3 şahsın saldırı girişimi, polis ekiplerinin şahısların üzerine atlayarak silahları almasıyla önlendi.

Edinilen bilgilere göre olay, İstasyon Caddesi'ndeki adliye yakınlarında meydana geldi. Muş Adliyesi'nde 2 husumetli akraba aile arasında görülen cinayet davası çıkışında husumetlilerini takibe alan 1’i kadın 3 şahıs, 1 pompalı tüfek ve 1 tabancayı ateşleyeceği esnada devriye gezen polis tarafından engellendi. Kentin en kalabalık noktasında silahları husumetlilerine doğrultan 3 kişinin üzerine atlayarak olası felaketi önleyen polis ekipleri, şahısları yere yatırarak kıskıvrak yakaladı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. Olayda, polisin dikkati sayesinde kimseye zarar gelmezken, gözaltına alınan 5 şahıs İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş'ta üniversite öğrencilerinden 'ulaşım' eylemi
YEREL HABERLER Muş'ta üniversite öğrencilerinden 'ulaşım' eylemi
Muş’ta üniversite öğrencilerinden ulaşım eylemi
YEREL HABERLER Muş’ta üniversite öğrencilerinden ulaşım eylemi
Muş´ta 60 haftadır evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına 'teslim olun' çağrısı
YEREL HABERLER Muş´ta 60 haftadır evlat nöbetindeki ailelerden ...
Muş’ta evlat nöbeti tutan anneler 60 haftadır çocuklarının yolunu gözlüyor 7 yıldır evlat hasreti çeken baba: “HDP, PKK’nın taşeronudur”
YEREL HABERLER Muş’ta evlat nöbeti tutan anneler 60 haftadır ...
Malazgirt HEM’de yıl sonu sergisi
YEREL HABERLER Malazgirt HEM’de yıl sonu sergisi
Kaymakam Demirer’den Organize Sanayi Bölgesine Ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Demirer’den Organize Sanayi Bölgesine ...
Muş’ta “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesi ödül töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Muş’ta “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesi ödül töreni ...
Bulanık Halk Eğitimi Merkezinde yılsonu sergisi
YEREL HABERLER Bulanık Halk Eğitimi Merkezinde yılsonu sergisi
Muş’ta yumurtadan çıkan yavru leylekler gelişmeye başladı
YEREL HABERLER Muş’ta yumurtadan çıkan yavru leylekler gelişmeye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.