Muş’ta evlat nöbeti tutan anneler 60 haftadır çocuklarının yolunu gözlüyor 7 yıldır evlat hasreti çeken baba: “HDP, PKK’nın taşeronudur”

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti devam ediyor.

Anneler, HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekliyor. Her hafta olduğu gibi 60’ıncı haftada da eylemlerini sürdüren aileler, parti binası önüne gelerek HDP ve PKK’dan çocuklarını istedi. Anneler burada evlatlarına geri dönmeleri çağrısında bulunarak, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizleri açıp, HDP ve PKK aleyhinde slogan atarak tepkilerini dile getirdi. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdüreceklerini ifade etti.



“Devlet her şeyimizdir”

2014 yılından bu yana oğlu Mehmet Emin Teker’in yolunu gözleyen anne Gülbahar Teker, Muş, Diyarbakır, Van, Hakkari ve Mersin’de evlatları için eylem yapan tüm annelerin çocuklarına kavuşacağı günü beklediğini söyledi.

Son çocuk dağdan inene kadar eyleme devam edeceklerini ifade eden Teker, “buradan gitmiyorum, korkmuyorum, buradayım. Mehmet Emin sesimi duyuyorsan gel teslim ol oğlum. 3 senedir senin için bu eyleme başladım. Ceza yok gel teslim ol. Ben hastayım, kardeşin Cuma hasta. Kimsemiz yok bize baksın. Gel bize sen bak. Devlet bizim her şeyimizdir. Gel devletine sığın. Orada kalma. Orası senin yerin değil. Senin baban o yola gitmedi, ailen o yola gitmedi. Seni nasıl kandırdılarsa dön ülkene gel. Seni bekliyorum” dedi.



“HDP, PKK’nın taşeronudur”

Oğlu Ersin Koçhan için eyleme devam ettiğini belirten baba Alaattin Koçhan da, “Oğlum oraların sana faydası yok. Gel ailene dön. Bizim gözümüzü yollarda bırakma. 60 haftadır burada eylem yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir devlet bir vatandaşından vazgeçmediği gibi senden de vazgeçmeyeceğini biliyorum. Onun için dön gel. HDP, PKK’nın taşeronudur. Dönmeni bekliyorum” ifadelerini kullandı.



“HDP çocuklarımızı kandırarak PKK’ya götürdü”

8 yıldır haber alamadığı oğlu için eylemini sürdüren baba Şemsettin Özcan ise 60 haftadan bu yana HDP’den çocuklarını istediklerini ifade etti. HDP’nin çocukları kandırarak PKK’ya götürdüğünü vurgulayan Özcan, “HDP çocuklarımızı vermeyene kadar burayı terk etmiyoruz. Çocuklara sesleniyorum gelin teslim olun. Ne asker ne polis, kimse size karışmıyor. Devletinize sığının. Gece gündüz sizleri düşünüyoruz. HDP’nin ne dini ne imanı var. HDP’nin arkasından kim giderse aynıdır. Farkı yoktur” diye konuştu.

