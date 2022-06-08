Muş´ta 60 haftadır evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına 'teslim olun' çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş´ta 60 haftadır evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına 'teslim olun' çağrısı

DHA

Muş´ta 60 haftadır evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına 'teslim olun' çağrısı


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP´yi sorumlu tutan 37 aile, 60´ıncı haftada da eylemlerini sürdürdü. Aileler çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu. 
Çarşamba günleri HDP il binası önünde kurulan çadırda bir araya gelen alileler, 60´ıncı haftada da eylemlerini sürdürdü. Aileler, ellerindeki 'Yavrumu verin bana', 'Anneler direniyor', 'Artık yeter, bırakın evlatlarımızı' ve 'Artık yeter, yakamızdan düşün' yazılı dövizlerle evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu. 
2014 yılından bu yana haber alamadığı oğlu Muhammed Emin için eylemini sürdüren Gülbahar Teker, "60 haftadır burada eylem yapıyoruz. Herkes çocuğu için buraya gelip bekliyor. Sadece burada değil, aynı zamanda Diyarbakır, Van, Hakkari ve Mersin´de aileler çocuklarının geri gelmesi için eylem yapıyor. Bizler de çocuklarımızın dönmesi için mücadele ediyoruz. Bir tek kişi dağda kalmayana kadar eylemimize devam edeceğiz" dedi.
Oğluna teslim olup evine gelmesi için çağrıda bulunan Teker, "Oğlum Muhammed Emin, eğer sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Senin geri gelmen için 3 yıldır bu eylemi yapıyorum. Herhangi bir ceza yok. Gel devletin şefkatli eline teslim ol. Devlet bizim her şeyimizdir. Yeter ki sen gel devlete sığın. Orada kalma, orası senin yerin değil. Senin baban o yola gitmedi, ailenden de o yola giden olmadı. Seni nasıl kandırıp götürdüler, dön Türkiye´ye gel. Seni bekliyorum, sen gelene kadar ben buradan kalkıp gitmiyorum" diye konuştu.
`HDP, PKK´NIN TAŞERONLUĞUNU YAPIYOR´
Oğlu Ersin´e teslim olması için çağrıda bulunan Alaattin Koçhan da, "Oğlum Ersin için eyleme katılıyorum. 60 haftadan beri burada eylem yapıyoruz. Ersin, oğlum sesimi duyuyorsan çık gel. Oraların sana faydası yok. Gel ailene geri dön. Bizim gözümüzü yollarda bırakma. Biz buradaki eylemimizde kararlıyız. Hiçbir devlet vatandaşından, çocuğundan vazgeçmediği gibi, senden de vazgeçmeyeceğini biliyorum. HDP, PKK´nın taşeronluğunu yapıyor. Biz burada senin dönmeni bekliyoruz" dedi.
Oğlu Atilla'nın 2016 yılında kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen Şemsettin Özcan da "Çocuklarımızı alıp götürüp, PKK´ya verdiler, onları geri alıncaya kadar burayı terk etmiyoruz, eylemimize devam ediyoruz. Çocuklara sesleniyorum; gelin, herhangi bir ceza yok. Devletimizin askeri de polis de karışmıyor. Devletimize sığının, bizim başka devletlerle ilişkimiz yoktur. Bizim halimizi görüyorsunuz, gece gündüz demeden sizleri düşünüyoruz. Tek derdimiz sizin ne durumda olmanızdır. Başkalarının çocuğunun tek bir gece çocuğu gelmediği zaman yerinde duramıyor. Biz yıllardır çocuklarımızdan haber alamıyoruz" ifadelerini kullandı.
`BİZİM TEK BİR BAYRAĞIMIZ VAR´
Türkiye´de sadece tek bir bayrak olduğunu vurgulayan Özcan, "HDP´de ne din var ne iman var. HDP´nin arkasına kim giderse aynıdır, herhangi bir farkı olmaz. Bizim tek bir bayrağımız var. İki bayrak olsun diyenler zaten Müslüman olamaz. Bizler HDP´nin önündeyiz, sabredecek gücümüz kalmadı. Atilla, oğlum gel sıcak yuvana dön. Eğer sen bizim sesimizi duyuyorsan gel teslim ol" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2022-06-08 14:44:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş’ta evlat nöbeti tutan anneler 60 haftadır çocuklarının yolunu gözlüyor 7 yıldır evlat hasreti çeken baba: “HDP, PKK’nın taşeronudur”
YEREL HABERLER Muş’ta evlat nöbeti tutan anneler 60 haftadır ...
Muş’ta polis ekipleri adliye çıkışındaki silahlı saldırıyı son anda önledi
YEREL HABERLER Muş’ta polis ekipleri adliye çıkışındaki silahlı ...
Malazgirt HEM’de yıl sonu sergisi
YEREL HABERLER Malazgirt HEM’de yıl sonu sergisi
Kaymakam Demirer’den Organize Sanayi Bölgesine Ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Demirer’den Organize Sanayi Bölgesine ...
Muş’ta “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesi ödül töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Muş’ta “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesi ödül töreni ...
Bulanık Halk Eğitimi Merkezinde yılsonu sergisi
YEREL HABERLER Bulanık Halk Eğitimi Merkezinde yılsonu sergisi
Muş’ta yumurtadan çıkan yavru leylekler gelişmeye başladı
YEREL HABERLER Muş’ta yumurtadan çıkan yavru leylekler gelişmeye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.