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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta üniversite öğrencilerinden ulaşım eylemi

İHA

Muş Alparslan Üniversitesinde (MAUN) eğitim gören öğrenciler, ulaşımda yaşanan sıkıntıların çözüme kavuşturulması için eylem gerçekleştirdi.

Muş’ta üniversite öğrencilerinden ulaşım eylemi

Muş Alparslan Üniversitesinde (MAUN) eğitim gören öğrenciler, ulaşımda yaşanan sıkıntıların çözüme kavuşturulması için eylem gerçekleştirdi.
Rektörlük önünde toplanan yüzlerce öğrenci, ‘yönetim çözüm bul’ sloganı atarak, ulaşımda yaşanan sorunlara dikkat çekmek için tepkilerini dile getirdi. Rektörlük önünden yürüyüşe geçen öğrenci topluluğu, Muş Belediyesi otobüs bekleme merkezine kadar yürüyerek protesto gösterisi yaptı. Üniversite girişinde toplanan öğrenciler kapalı otopark sorunu, turnike, otobüslerin geç hareket etmesi ve kampüs alanında ring atılmamasını eleştirdi. Bölgede güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri de olumsuz bir durum yaşanmaması için hazır bekledi.
Öğrencilerin sorunlarının çözüme kavuşturulması için bir konuşma yapan Muş Alparslan Üniversitesi Genel Sekreteri Harun Demir, “Muhataplarımızla birebir görüşüyoruz, görüşmeye de devam ediyoruz. Sadece ve sadece bu hizmeti veren kişilerin yanlış davranışlarından, yanlış söylemlerinden kaynaklanan bir sıkıntı vardır. Haklı talepleriniz olan kapalı otopark, turnike, araçların maksimum 10 dakikada bir kalkması ve araçların kampüste ring atması yerine getirilecek. Dün o saygısızlığı yapanların hepsi bugün itibariyle işlerinden atıldılar. Asla ve katiyen bir daha sizin böyle bir muameleye maruz kalmanıza fırsat vermeyeceğiz. Söz veriyoruz. Buradaki haklı eyleminizle, haklı duruşunuzla, saygın protestonuzla gerçekten ilin en başından en sonuna kadar herkes şu an olayı takip ediyor. Siz gerçekten sorunlarınızı çok güzel bir şekilde dile getirdiniz. Sizden bir ağabeyiniz olarak, hocanız olarak burada eyleminizi sonlandırıp sınavlarınıza konsantre olmanızı rica ediyorum” dedi.
Muş Belediyesinden gelen Etüt ve Proje Müdürü Metin Yoldaş da yaptığı konuşmada, “Başkan bey size durak sözü verdiyse o durak yapılacak. Hızlı bir şekilde donanım projesini hazırlayacağız ve en hızlı şekilde yapımına başlayacağız. Turnikeli geçiş yapacağız, şoförler konusunda zabıta müdürümüz gerekli bütün kontrolleri yapacak” ifadelerini kullandı.

“Bir öğrenci arkadaşımıza saldırı oldu”
Eylemde gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Mehmet Tahir ise “Bugün burada öğrenci arkadaşlarımızın toplanmasının en büyük nedeni belediye yetkililerinin sorunsuzca davranışları, şoförlerinin eğitimsiz olması, ring saatlerinin belli olmaması. Bununla beraber öğrencilerle sürekli münakaşaya girmeleri, sürekli öğrencilerle arbede yaşanması ve üniversiteye tek hat geldiğinden dolayı bunu fırsat bilerek öğrencileri bir kişi de olsa ‘ben bekletirim’ deyip kontak kapatması öğrencilerde artık bir taşkınlık oluşmasına neden olmuştur. Bunların sorumluları belediye ve belediye yetkilileridir. Tüm kurumlar burada bugün bizimle dayanışma içerisinde olduklarını belirttiler. Dünde bir öğrenci arkadaşımıza saldırı oldu. Sözlü arbededen sonra şoför kendi arkadaşlarını arayıp 45 şoförü buraya çağırmış aralarında bir arbede yaşanmış” diye konuştu.
Öte yandan öğrenci temsilcisi, üniversite genel sekreteri ve belediye yetkilileri, sorunların çözüme kavuşturulması için üniversitede toplantı yaptı.

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