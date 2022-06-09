Muş’ta buğday ve arpadan ekonomiye 2 milyar 547 milyon TL katkı bekleniyor Muş’ta 2022 yılında 372 bin ton buğday ve arpa rekoltesi bekleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta buğday ve arpadan ekonomiye 2 milyar 547 milyon TL katkı bekleniyor Muş’ta 2022 yılında 372 bin ton buğday ve arpa rekoltesi bekleniyor

İHA

Muş'ta 17 bin çiftçi tarafından 1 milyon 530 bin dekar alanda ekimi yapılan yazlık ve güzlük buğday ile arpadan 372 bin ton rekolte elde edilmesi hedeflenirken, kent ekonomisine de 2 milyar 547 milyon TL katkı sunulması bekleniyor.

Muş’ta buğday ve arpadan ekonomiye 2 milyar 547 milyon TL katkı bekleniyor Muş’ta 2022 yılında 372 bin ton buğday ve arpa rekoltesi bekleniyor

Muş’ta 17 bin çiftçi tarafından 1 milyon 530 bin dekar alanda ekimi yapılan yazlık ve güzlük buğday ile arpadan 372 bin ton rekolte elde edilmesi hedeflenirken, kent ekonomisine de 2 milyar 547 milyon TL katkı sunulması bekleniyor.
3 milyon 570 bin dekar tarım arazisi ile Türkiye’nin 3’üncü ekilebilir alanına sahip Muş Ovası’nda yağışlar çiftçinin yüzünü güldürüyor. Muş’ta bu yıl beklenen yağışların hem kış hem de ilkbahar mevsiminde yeteri seviyede yağması mahsullere can suyu olurken, ekonomiye de büyük katkı sağlayacak.

“300 bin ton buğday, 72 bin ton arpa elde edilmesi tahmin edilmektedir”
1 milyon 250 bin dekar alanda ekimi yapılan buğdaylarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, 2021 yılında istenilen yağışların yağmamasına rağmen 1 milyon 242 dönümlük alanda buğday ekilişi yapıldığını ve 199 bin 500 ton buğday verimi elde edildiğini söyledi.
2022 yılında hem kış mevsimi hem de ilkbahar mevsimindeki yağışlardan dolayı rekoltenin yüksek olacağının tahmin edildiğini vurgulayan Gün, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Şu ana kadar 1 milyon 250 bin dekarlık alanda buğday ekimi, 280 bin dekarlık alanda da arpa ekimi yapılmıştır. Buradan yaklaşık 300 bin ton buğday, 72 bin ton da arpa elde edilmesi tahmin edilmektedir. Bununla beraber Muş’ta hem güzlük hem de yazlık ekim için bakanlık olarak atıl arazilerin değerlendirilmesi çalışması olarak da yüzde 75 hibeyle 350 çiftçimize 13 bin dönümlük alanda ekim yapılması noktasında 278 ton buğday desteğimiz oldu. İnşallah bu seneki hem iklim koşulları hem de gelen yağışlarla beraber rekoltenin yüksek olması beklenmektedir. Buğday ve arpa ekilişlerinin hem ilimize hem de çiftçilerimize bereket ve hayır getirmesini diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Apple’ın yapay zekası Siri, İslamiyet ile alakalı yanlış ve eksiklerini kısmen düzeltti Malazgirtli Genç Apple’ın sesli yapay zekası Siri’nin Müslümanlıkla alakalı konulardaki ilgisizliğini şirketin merkezine bildirerek kısmen düzelttirdi
YEREL HABERLER Apple’ın yapay zekası Siri, İslamiyet ile alakalı ...
Muş'ta üniversite öğrencilerinden 'ulaşım' eylemi
YEREL HABERLER Muş'ta üniversite öğrencilerinden 'ulaşım' eylemi
Muş’ta üniversite öğrencilerinden ulaşım eylemi
YEREL HABERLER Muş’ta üniversite öğrencilerinden ulaşım eylemi
Muş´ta 60 haftadır evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına 'teslim olun' çağrısı
YEREL HABERLER Muş´ta 60 haftadır evlat nöbetindeki ailelerden ...
Muş’ta evlat nöbeti tutan anneler 60 haftadır çocuklarının yolunu gözlüyor 7 yıldır evlat hasreti çeken baba: “HDP, PKK’nın taşeronudur”
YEREL HABERLER Muş’ta evlat nöbeti tutan anneler 60 haftadır ...
Muş’ta polis ekipleri adliye çıkışındaki silahlı saldırıyı son anda önledi
YEREL HABERLER Muş’ta polis ekipleri adliye çıkışındaki silahlı ...
Malazgirt HEM’de yıl sonu sergisi
YEREL HABERLER Malazgirt HEM’de yıl sonu sergisi
Kaymakam Demirer’den Organize Sanayi Bölgesine Ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Demirer’den Organize Sanayi Bölgesine ...
Muş’ta “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesi ödül töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Muş’ta “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesi ödül töreni ...
Bulanık Halk Eğitimi Merkezinde yılsonu sergisi
YEREL HABERLER Bulanık Halk Eğitimi Merkezinde yılsonu sergisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.