Muş’ta buğday ve arpadan ekonomiye 2 milyar 547 milyon TL katkı bekleniyor Muş’ta 2022 yılında 372 bin ton buğday ve arpa rekoltesi bekleniyor

Muş’ta 17 bin çiftçi tarafından 1 milyon 530 bin dekar alanda ekimi yapılan yazlık ve güzlük buğday ile arpadan 372 bin ton rekolte elde edilmesi hedeflenirken, kent ekonomisine de 2 milyar 547 milyon TL katkı sunulması bekleniyor.

3 milyon 570 bin dekar tarım arazisi ile Türkiye’nin 3’üncü ekilebilir alanına sahip Muş Ovası’nda yağışlar çiftçinin yüzünü güldürüyor. Muş’ta bu yıl beklenen yağışların hem kış hem de ilkbahar mevsiminde yeteri seviyede yağması mahsullere can suyu olurken, ekonomiye de büyük katkı sağlayacak.



“300 bin ton buğday, 72 bin ton arpa elde edilmesi tahmin edilmektedir”

1 milyon 250 bin dekar alanda ekimi yapılan buğdaylarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, 2021 yılında istenilen yağışların yağmamasına rağmen 1 milyon 242 dönümlük alanda buğday ekilişi yapıldığını ve 199 bin 500 ton buğday verimi elde edildiğini söyledi.

2022 yılında hem kış mevsimi hem de ilkbahar mevsimindeki yağışlardan dolayı rekoltenin yüksek olacağının tahmin edildiğini vurgulayan Gün, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şu ana kadar 1 milyon 250 bin dekarlık alanda buğday ekimi, 280 bin dekarlık alanda da arpa ekimi yapılmıştır. Buradan yaklaşık 300 bin ton buğday, 72 bin ton da arpa elde edilmesi tahmin edilmektedir. Bununla beraber Muş’ta hem güzlük hem de yazlık ekim için bakanlık olarak atıl arazilerin değerlendirilmesi çalışması olarak da yüzde 75 hibeyle 350 çiftçimize 13 bin dönümlük alanda ekim yapılması noktasında 278 ton buğday desteğimiz oldu. İnşallah bu seneki hem iklim koşulları hem de gelen yağışlarla beraber rekoltenin yüksek olması beklenmektedir. Buğday ve arpa ekilişlerinin hem ilimize hem de çiftçilerimize bereket ve hayır getirmesini diliyorum.”

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