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Apple’ın yapay zekası Siri, İslamiyet ile alakalı yanlış ve eksiklerini kısmen düzeltti Malazgirtli Genç Apple’ın sesli yapay zekası Siri’nin Müslümanlıkla alakalı konulardaki ilgisizliğini şirketin merkezine bildirerek kısmen düzelttirdi

İHA

Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşayan Ömer Faruk Söylemez, teknoloji devi Apple markasının Iphone cep telefon ürünlerinde kullandığı sesli komut yazılımı olan 'Siri'nin' İslamiyet ile alakalı konularda çok eksik olduğunu ortaya koydu.

Apple’ın yapay zekası Siri, İslamiyet ile alakalı yanlış ve eksiklerini kısmen düzeltti Malazgirtli Genç Apple’ın sesli yapay zekası Siri’nin Müslümanlıkla alakalı konulardaki ilgisizliğini şirketin merkezine bildirerek kısmen düzelttirdi

Muş’un Malazgirt ilçesinde yaşayan Ömer Faruk Söylemez, teknoloji devi Apple markasının Iphone cep telefon ürünlerinde kullandığı sesli komut yazılımı olan ‘Siri’nin’ İslamiyet ile alakalı konularda çok eksik olduğunu ortaya koydu.
Malazgirtli genç Ömer Faruk Söylemez, kendi Iphone cihazında Siri’ye verdiği komutta İslam dini ile ilgili terimlerin yanlış ve eksik kullanıldığını aksine Hristiyan dini ile ilgili sorduğu komutlara doğru ve eksiksiz cevaplar verildiğini fark etti.
Söylemez konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Apple’nin konuya hassasiyetle yaklaştığı ve kısa bir zaman içeresinde gerekli güncellemeleri yaptıklarını belirtti.
Söylemez, ”Kendi Iphone cihazımda Siri’nin ‘Allah’, ‘Muhammed’ gibi İslam dini için kutsal isimlerin yazılışında hataların olduğunu fart ettim. Örnek; Allah ve Muhammed isimlerinin baş harfleri küçük harfler ile yazılıyordu. Ayrıca Hristiyan dini için kutsal olan İsa isminin ise düzgün yazıldığı gördüm. Bununla birlikte İsa ismini Siri’ye sorduğumda Hz. İsa’nın Hristiyanlar için olan önemini belirten yazılı bilgiler veriyordu.
Aynı şekilde Müslümanlar için Kutsal olan “Hz. Muhammed hakkında bilgi verir misin?” sorusuna hiç bir cevap vermeyip Muhammed ismini de küçük harfler ile yazıyordu. Ayrıca Allah isminin de küçük harfler ile yazıyordu” dedi.

“Yapılan hata bir müslüman olarak beni derinden etkiledi”
Söylemez, ”Apple gibi global bir markanın ürün uygulamasının böyle ayrımcı hatalar yapması bir Müslüman olarak beni derinden etkilemişti. Bende bu hataların düzeltilmesi için harekete geçtim. Apple ile mail yoluyla iletişim kurarak yapılan hataların düzeltilmesini talep ettim. Onlara tüm hataların ekran görüntülerini ve video kayıtlarını gönderdim. Aynı zamanda yapılan hataları yazılı olarak da belirttim. Belirttiğim yazıda yapılan hataların Türkçe dil bilgisinde de yanlış yazıldığını, özel isimlerin daima büyük harfler ile başladığını belirttim. Apple firması da konuya hassasiyet ile yaklaşarak beni haklı bulup kısa zaman içerisinde belirttiğim tüm hataların düzeltildiğini ayrıca tarafıma teşekkür edilen bir mail gönderdiler. Bunun üzerine cihazımda sorunların devam edip etmediğini kontrol ettiğimde ise sorunların gerçekten çözüldüğünü gördüm. Bende onlara hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ettim“ dedi.

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