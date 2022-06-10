Bulanık'ta 'Bir tohum bin kuşak projesi'

– Muş’un Bulanık Türk Telekom İmam Hatip İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, geri dönüşüm malzemeleri ile 700 adet çam fidesi ve çiçek yetiştirdiler.

Bulanık Türk Telekom İmam Hatip İlkokulu ve Ortaokulu öğrenceleri tarafından başlatılan 'Bir tohum bin kuşak projesi' çerçevesinde öğrenciler topladıkları kullanılmayan pet bardaklar, plastik kaplar ve benzeri atık malzemeleri saksıya dönüştürerek çiçek ve çam ağaçları yetiştirdiler. Projeyi yürüten öğretmen ve öğrenciler toplanan atık malzemelerden yaptıkları saksılara çam kozalağı ve çiçek tohumları ekerek üç ay içinde fidan yetiştirdiler. Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Türk Telekom İmam Hatip İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek proje ile ilgili öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı. Bulanık ilçesinde ilk defa böyle bir proje gerçekleştirdiklerini açıklayan Tunçel, "Türk Telekom İmam Hatip İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ettik. Ziyaret esnasında gördüğümüz manzara öğretmenleri ve öğrencilerimizin birlikte yaptıkları çalışma bizi gerçekten çok mutlu etti. Yeter ki öğrencilerimizi eğitelim. Eğitimizde hiçbir güç önlerinde duramayacaktır. Sizin böyle bir işi yapmanız belki de öğrencilere çevre bilinci kazandıracaktır. Çevreye zarar vermenin hele hele böyle bir etkinliğin çevreye zarar vermesini çöp atmasını Üç aylık bir çalışma yirmiden fazla çiçek türünün üretildiği ve yine aynı şekilde 2 binle başlayıp 700 adet çam ağacının üretildiğini burada gördük. Gerçekten çok güzel bir çalışma, bu anlamda okul müdürümüzden başlayarak burada emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Projeyi yürüten Bulanık Türk Telekom İmam Hatip Ortaokulu Arapça öğretmeni Eren Aktura ise "Amacımız öğrencilerimize bitki ve çiçek sevgisi aşılamak. Okula da katkı sağlayacağız. Projemizin asıl amacı öğrencilerimizi kötü davranıştan uzak tutmak. Okulumuzda kendi çabalarımızla yetiştirdiğimiz çiçekler ve çam ağaçları var. hem Bulanık ilçesi için hem de çevreye faydalı olmak için böyle bir işe başladık" dedi.

Projeyi yürüten Bulanık Türk Telekom İmam Hatip Ortaokulu Rehberlik öğretmeni Gülfem Adam ise "Özellikle bu proje benim için öğrencilerle iletişim kurmamda, onları daha iyi tanımamda, hem de boş zamanlarında daha olumlu ve daha ılımlı olmaları için çok avantajlı oldu. Ayrıca öğrenciler okula bir emek harcadıkları için, okula olan bağlılıkları daha da arttı" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.