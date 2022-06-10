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VEDAŞ Muş İl Müdürlüğünden GES santraline teknik gezi

İHA

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü'nde görev yapan mühendisler, güneş enerji santraline teknik gezi düzenledi.

VEDAŞ Muş İl Müdürlüğünden GES santraline teknik gezi

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü’nde görev yapan mühendisler, güneş enerji santraline teknik gezi düzenledi.
Muş’ta faaliyet gösteren bir çimento fabrikasının güneş enerji santralini yerinde inceleyen VEDAŞ mühendisleri, güneş enerjisinin elektriğe dönüşüm aşamalarını gözlemledi. Muş’ta 15,5 MW kurulu güneş enerji gücünün olduğunu ifade eden VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar; “Mühendislerimizin bilgilerini güncel tutmak amacıyla teknik gezilerimizi sürdürüyoruz. Daha önce Alparslan 2 Barajı’nı ziyaret etmiş, suyun enerjiye dönüşümünü gözlemlemiştik. Bugün de güneş enerji santralini ziyaret ederek güneşin enerjiye dönüşüm aşamalarını yerinde inceleme fırsatı bulduk. Tesisin proje sorumluları ve teknik ekibi sağ olsunlar bizlere her detay hakkında çeşitli bilgiler verdiler. Yenilenebilir enerji tesislerinin ülkemizde ve ilimizde sayılarının artması hem ekonomimiz için hem de sürdürülebilir çevre için oldukça önemli gelişmelerdir. Ziyaretimiz sırasında bizlere ev sahipliği yapan işletme yetkililerine teşekkür ederim” dedi.
Gezi, mühendislerin incelemeleri ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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