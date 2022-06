Köy okulunda bilim fuarı sergisi

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Boyçapkın Köyü Ortaokulu’nda TÜBİTAK 4006 bilim fuarı sergisi düzenlendi.

Bilim, teknoloji ve yeniliğe yönelik destekleriyle köylerde yaşayan çocuklara alan açan TÜBİTAK, aynı zamanda köylerde başarılı bilim insanlarının yetişmesine olanak sağlıyor. Bu çerçevede Malazgirt ilçesine bağlı Boyçapkın Köyü Ortaokulu’nda düzenlenen 4006 bilim fuarı, renkli görüntülere sahne oldu. İlçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Muş İl Meclis Başkanı Sait Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda velinin katıldığı sergide, bir birinden güzel projelerle misafirlerden tam not aldı.

Boyçapkın köyünde yaşayan öğrenciler hayallerini gerçekleştirdikleri için sevinçli olduklarını belirterek, “Bugün burada birçok proje yaptık. Aslında bunu her zaman yapmamız gerekiyor ki, bizde ileride bilim insanı olalım. Köylerde yaşıyoruz, bizlerin de her şeyi yapabilmemiz gerektiğini herkese göstermemiz gerekiyor” dedi.

Fuarı gezen Kaymakam Demirer ve Meclis Başkanı Yıldırım, öğrencilerim yaptıkları tüm projeleri tek tek inceleyerek, bir birinden başarılı projeleri hazırlayıp sundukları için öğretmen ve öğrencilere teşekkür ettiler.

