Kaymakam Demirer’den şehit ailesi ve askerlere ziyaret

Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer şehit ailesini ve jandarma karakolunu ziyaret etti.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, beraberindeki Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın , İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk ile birlikte Beşdam köyünde 1980 yılında şehit olan Piyade Er Haydar Üsta’nın eşi ve çocuklarını ziyaret ederek, şehidin onuruna verilen mevlit yemeğine katıldı.

Kaymakam Demirer ve beraberinde Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın ile birlikte Beşdam Köyü Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Burada vatani görevini yapan askerlerle bir süre sohbet eden Kaymakam Demirer, “Ülkenin her karış toprağında bu kutsal vazifeyi yerine getirmenin ayrı bir gururu ve onuru olduğunu biliyorum. Beşdam karakolumuzda görev yapan kardeşlerimizi kutluyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum” dedi.

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