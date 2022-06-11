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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Miniklerinden ‘Okuma Bayramı’ etkinliği

İHA

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Danişmentgazi İlkokulu 1. sınıfı öğrencileri için "okuma bayramı" etkinliği düzenledi.

Miniklerinden ‘Okuma Bayramı’ etkinliği

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Danişmentgazi İlkokulu 1. sınıfı öğrencileri için "okuma bayramı" etkinliği düzenledi.
Danişmentgazi İlkokulu bahçesinde yapılan okuma bayramı etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Öğrencilerin kıyafetleri, jest ve mimikleri velileri tarafından büyük alkış aldı. Özellikle iki aşçının diyaloglarının sergilendiği tiyatro oyununda öğrencilerin diyalogları ve performansı izleyicileri gülümsetti.
20212022 eğitim öğretim yılını okuma ve yazmayı başarıyla öğrenen 1. sınıfı öğrencileri, hazırladıkları eğlenceli programlarla bütün bir yılı sergilediler. Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, alfabe defilesi ve dans gösterileri yapıldı.
Okuma bayramına katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, bu güzel programın tertip edilmesinde emeği geçen başta Okul Müdürü Erhan Aslan olmak üzere tüm öğretmen ve velilere teşekkürlerini ifade etti.

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