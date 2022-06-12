Muş BESK, basketbol maçında Ordu’ya mağlup oldu

Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK), evinde karşılaştığı Ordu Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’na 8354 mağlup oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig'de mücadele eden iki takım, Muş Spor Salonu'nda karşılaştı. Çekişmeli geçen müsabakayı konuk ekip Ordu Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 7966 skorla kazandı. Ligin son maçını oynayan Ordu Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, kupayı alarak Basketbol Süper Lig’ine yükseldi. Müsabakayı, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ve federasyon yetkileri ile sporseverler takip etti.

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