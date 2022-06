Muş Valisi Gündüzöz: "Bu bayrağa düşman olan legal ya da illegal her yapıyla mücadele içerisindeyiz" “Birileri basın adı altında birilerinin kalemşorluğunu yaparak belden aşağı vuruyor”

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıpratmaya yönelik saldırıya geçen hainlerin olduğuna dikkat çekerek, “Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne terör odaklı yaklaşan, şehitlerimizi şehit eden ve bu bayrağa düşman olan legal ya da illegal her yapıyla mücadele içerisindeyiz” dedi.



Muş'ta Jandarma Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıl dönümü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen tarafından çelenk sunumuyla başlayan tören, akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde devam eden programda, jandarmanın tarihçesi ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in mesajı okundu.



“Her imkanıyla donatılmış bir Jandarma teşkilatımız var”

Burada bir konuşma yapan Muş Valisi İlker Gündüzöz, Jandarmanın Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bir araya geldiklerini söyledi. “Kahraman Jandarmamızın en aşağıdaki rütbesinden, sivil memurundan, en tepesindeki subayına kadar tebrik ediyorum” diyen Vali Gündüzöz, “Jandarma Cumhuriyet’ten daha eski bir tarihe sahip, Osmanlı’dan bize miras ve bu teşkilatımız her geçen gün gelişerek, büyüyerek görevini layıkıyla yapıyor. Tabi zaman içerisinde çeşitli ihtiyaçlar ve hizmet gerekleri noktasında kendini değiştirtmesi, yenilemesi icap etti. Bu çerçevede hem hukuki yapısı hem de organik yapısı değişti. Ama aynı zamanda suç ve suçluların yöntemleri, türleri değiştiği için ve terör denilen bir olguyla da Türkiye Devleti karşı karşıya kaldığı için jandarma buna göre de örgütlendi. Bu alanların hepsinde son derece başarılı, eğitimli branşlara ayrılmış ve aynı zamanda da teknolojinin her imkanıyla donatılmış bir Jandarma Teşkilatımız var. Bundan 2030 yıl önce düşünemediğimiz imkanlar ve yetenekler çok şükür jandarmamızın artık elinde bu imkanları kullanmaktadır” dedi.



Devletin son yıllarda önemli reformlara ve bu imkanların gelişmesi için önemli yatırımlara giriştiğini vurgulayan Vali Gündüzöz, “Bu açıdan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere şükranlarımızı arz ediyoruz. Karargahta çalışan İçişleri Bakanlığında 10 yıl kadar merkez teşkilatında görev yapan biri olarak polis ve jandarma ile çok yakın çalışmış bir bürokrat olarak bu reform hareketlerinde bizzat yer aldım. Bunun da mutluluğunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.



Bu vatanın kahraman evlatlar üzerinden yükseldiğini belirten Vali Gündüzöz, “Son sözlerim de hainlere. Tabi biz bir mücadele içerisindeyiz. Böyle belden aşağı vurmalar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıpratmaya yönelik kisvesi titri ne olursa olsun, adı unvanı ne olursa olsun şahıslar çıkabilmektedir. Birileri de basın adı altında, onlar tabi birilerinin kalemşoru. İnsanlara, kurumlara saldırıya geçebilmekte. Her gün ulusal basında da görüyoruz. Birileri birilerinin, bir şeylerin ya da bir ideolojinin çaktırmadan ya da aleni olarak rehberliğini ve propagandasını yapmakta. Ama bu millet öyle aziz bir millet ki feraseti de öyle yüksek ki vakti zamanı gelince o hainlere en ağır şekilde tokadı atmayı da bilir. Hem de hukuk içerisinde bu böyle biline. Onun için yok bilmem STK’ymış yok bilmem neymiş. Terörün uzantısı olan illegal yapıların tamamıyla Muş Valisi olarak bu kürsüden sesleniyorum. Bizim muhatabımız değillerdir. Ve biz bu konuda tarafızdır. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne terör odaklı yaklaşan, şehitlerimizi şehit eden ve bu bayrağa düşman olan legal ya da illegal her yapıyla mücadele içerisindeyiz. Bizi asla korkutamazsınız. Makamınız, unvanınız ne olursa olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle jandarmamızı tekrar tebrik ediyorum. Başta il Jandarma Komutanımız olmak üzere İl Jandarma Komutanlığının asil evlatlarına kıymetli mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.



Albay İlhan Şen, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından dedektör köpekler ve Jandarma Özel Hareket timleri tarafından silahlı ve silahsız gösteri yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı timleri tarafından senaryo gereği rehine kurtarma operasyonu düzenledi. Teröristlerin otobüste güvenlik güçlerini rehin alması tatbikatı gerçeği aratmadı. Gösterilerin ardından Vali Gündüzöz, jandarmanın envanterindeki silah ve teçhizatları inceledi. Törene, İl Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı.

